overcast clouds
9°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УСКОРО ПОЧИЊЕ ДЕМОНТАЖА ГАРАЖЕ КОД СНП-а „Паркинг сервис” покренуо преговарачки поступак, подношење пријава до 8. октобра

01.10.2025. 07:55 09:02
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
гаража
Фото: Дневник.рс / С. Ковач

Након што је недавно обустављен тендер, процењене вредности 9,9 милиона динара, без ПДВ-а, за уклањање гараже код Српског народног позоришта јер за тај посао није било заинтересованих фирми, „Паркинг сервис” покренуо је преговарачки поступак, без објављивања јавног позива.

Рок за подношење понуда је 8. октобар, што значи да би демонтажа конструкције могла да буде завршена до краја године. 

– Преговарачки поступак без објављивања јавног позива спроводи се сходно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, с обзиром на то да у отвореном поступку није достављена ниједна понуда – наводе из Паркинг сервиса у обавештењу о покретању преговарачког поступка, с тим да почетни услови јавне набавке остају неизмењени. – Јавни позив за демонтажу постојеће монтажне фаст гараже код СНП-а, услед концесије, објављен је 8. септембра, а рок за подношење понуда био је 23. септембра. До тада, путем Портала јавних набавки, није примљена ниједна понуда и донета је одлука о обустави поступка 25. септембра, а обавештење о томе објављено је дан касније, чиме су се стекли услови за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива.

гаража
Фото: Дневник.рс / С. Ковач

Уклањање паркинг гараже подразумева израду елабората, демонтажу, утовар, истовар и транспорт монтажно-демонтажне конструкције укупне површине 1351,92 метара квадратних. Сви елементи биће евидентирани и транспортовани и истоварени на локацију наручиоца, односно ЈКП „Паркинг сервис”, на територији града Новог Сада. 

Рок завршетак свих радова је 45 календарских дана, од дана увођења извођача у посао.

гаража тендер
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај