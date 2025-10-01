УСКОРО ПОЧИЊЕ ДЕМОНТАЖА ГАРАЖЕ КОД СНП-а „Паркинг сервис” покренуо преговарачки поступак, подношење пријава до 8. октобра
Након што је недавно обустављен тендер, процењене вредности 9,9 милиона динара, без ПДВ-а, за уклањање гараже код Српског народног позоришта јер за тај посао није било заинтересованих фирми, „Паркинг сервис” покренуо је преговарачки поступак, без објављивања јавног позива.
Рок за подношење понуда је 8. октобар, што значи да би демонтажа конструкције могла да буде завршена до краја године.
– Преговарачки поступак без објављивања јавног позива спроводи се сходно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, с обзиром на то да у отвореном поступку није достављена ниједна понуда – наводе из Паркинг сервиса у обавештењу о покретању преговарачког поступка, с тим да почетни услови јавне набавке остају неизмењени. – Јавни позив за демонтажу постојеће монтажне фаст гараже код СНП-а, услед концесије, објављен је 8. септембра, а рок за подношење понуда био је 23. септембра. До тада, путем Портала јавних набавки, није примљена ниједна понуда и донета је одлука о обустави поступка 25. септембра, а обавештење о томе објављено је дан касније, чиме су се стекли услови за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива.
Уклањање паркинг гараже подразумева израду елабората, демонтажу, утовар, истовар и транспорт монтажно-демонтажне конструкције укупне површине 1351,92 метара квадратних. Сви елементи биће евидентирани и транспортовани и истоварени на локацију наручиоца, односно ЈКП „Паркинг сервис”, на територији града Новог Сада.
Рок завршетак свих радова је 45 календарских дана, од дана увођења извођача у посао.