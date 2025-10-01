САНЕЛИ САБО (12) ХИТНО ПОТРЕБНА ПОМОЋ Трансплатација матичним ћелијама у Истанбулу једина нада
Дванаестогодишња Санела Сабо из Суботице болује од инсулин зависне шећерне болести (E109 Diabetes mellitus ab insulino depends sine complicationibus).
Дијагноза јој је успостављена 2022. године, а од тада се њено здравствено стање све брже погоршава.
Санела користи сензор за континуирани мониторинг гликемије и редовно се прати у ендокринолошкој амбуланти. На терапији је инсулинским аналозима, али последњих месеци вредности гликемије постале су изузетно нестабилне. Недавно је прележала и респираторну вирозу, што је додатно ослабило њен организам.
Њени отац Жолт Сабо каже да се упркос редовним терапијама и инсулину, њено стање не поправља. Једина нада сада је трансплантација матичним ћелијама која би требало да се обави у болници у Истанбулу.
„Санели се стање погоршава из дана у дан. Једина нада нам је операција у Истанбулу, али трошкови су огромни – потребно је 21.000 евра само за саму интервенцију, а додатни новац потребан је за терапије, лекове, смештај и боравак“, каже њен отац, Жолт Сабо.
Породица апелује на све хумане људе да помогну, јер без ове операције Санела нема шансу да се избори са болешћу. Свака донација, ма колико мала, може значити корак ближе њеном излечењу.
С обзиром на високе трошкове лечења, средства се прикупљају како би Санела што пре могла да отпутује у Истанбул и започне лечење.