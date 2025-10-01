СРЕМСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Илић донео победу Румљанима у мечу са Чортановчанима
Јединство - ЧСК 1:0 (1:0)
РУМА: Стадион ФК Једниства, гледалаца: око 150, судија: Поповић (Сремска Митровица), стрелац: Илић у 31. минуту. Жути картони: Видовић (Јединство), Гаџић, Пејић, Терзић, Паунић, Васојевић (ЧСК).
ЈЕДИНСТВО: Симић, Глигоријевић, Симеуновић, Вукмановић, Живковић (Зец), Маловић, Адамовић (Галић), Стојисављевић, Видовић (Војчанин), Гршић, Илић (Самарџија).
ЧСК: Багаш, Суботин, Пекић, Лукић (Стојановић), Драгојловић, Суботин (Терзић), Миленковић (Пејић), Гаџић, Васојевић (П. Суботин), Паунић, Симић.
У веома борбеној утакмици Румљани су савладали Чортановчане. Иако су се гости тргли после примљеног гола, домаћин је заслужено освојио бодове.
У 31. минуту Јединство је извело слободан ударац са десне стране, лопта је убачена на пет метара од гола, Григорије Илић је из другог пута погодио мрежу: прво је главом погодио свог играча, а потом у паду захватио лопту и спровео је у мрежу. Одбрана Чортановчана немо је посматрала целу акцију.
У другом полувремену водила се равновправна борба, али се мреже нису затресле.
Камени - Зека Буљубаша 1:0 (1:0)
АШАЊА: Стадион ФК Камени, гледалаца: око 100, судија: Хемун (Инђија), стрелац: Стојановић (аутогол) у 24. минуту. Жути картони: Арсић, Балабан (Камени), Колибар, Јуришић, Беговић, Турудић (Зека Буљубаша).
КАМЕНИ: Николић, Пилиповић, Драганић, Арсић, Радовановић, Требец, Бежановић, Праљић, Балабан, Џановић, Јовановић.
ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Павловић, Беловуковић, Беговић, Стојановић, Петровић, Илић, Крстић, Турудић, Кукић, Јуришић.
Важна победа Ашањаца, на свом терену морају се скупљати бодови, што су домаћи и урадили. Кључни моменат збио се у 24. минуту после корнера са десне стране.
Балабан је центрирао на прву стативу, играч Зеке Буљубаше Никола Стојановић је лоше захватио лопту главом и она је завршила у мрежи, голман Колибар био је немоћан.
Полет - Будућност 4:1 (3:0)
НОВИ КАРЛОВЦИ: Стадион Полета, гледалаца: око 100, судија: Стојковић (Рума), стрелци: Бурка у 10, Алемпић у 17, Марковић у 45. и Буквић у 71. минуту (Полет), Пршић у 89. минуту са пенала (Будућност).
ПОЛЕТ: Лалић, Марковић (Соколовић), Алемпић, Заов (Митровић), Бубало (Тодоровић), Вукобратовић, Бурка, Николаш (Кркобабић), Рагастовац, Буквић, Котуљач.
БУДУЋНОСТ: Чупић, Јефтић, Ђукић (Симеуновић), Пршић, Рого (Симовљевић), Јошић, Старчевић (Зорановић), Новаковић (Миљевић), Мијаиловић, Томић, Ђукић (Марјановић).
Новокарловчани су били убедљиви против гостију из Салаша Ноћајског. Полет је повео у 10. минуту.
Акције ишла по десној страни, Бубало је био асистент, погодио је Марка Бурку испред гола Будућности, а он је био присебан и погодио гол. У 17. минуту Марковић је извео корнер са десне стране на другу стативу, највиши у скоку био је Александар Алемпић о главом спровео лопту у мрежу.
У 45. минуту Котуљач је побегао по левој страни и по земљи упутио лопту испред гола Будућности, сам је био Данило Марковић и повећао вођство Полета. У 71. минуту после набачене лопте са десне стране Мирослав Буквић је неометен постигао четврти гол за домаћи тим.
У 89. минуту Томић је оборен у шеснаестерцу Полета и судија је показао на пенал. Сигуран извођач био је Никола Пршић.
Припремио: М. К.