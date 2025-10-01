light rain
СРЕМСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Илић донео победу Румљанима у мечу са Чортановчанима

01.10.2025. 10:39 10:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: youtube prinstcrin/ FSV

Јединство - ЧСК 1:0 (1:0)

РУМА: Стадион ФК Једниства, гледалаца: око 150, судија: Поповић (Сремска Митровица), стрелац: Илић у 31. минуту. Жути картони: Видовић (Јединство), Гаџић, Пејић, Терзић, Паунић, Васојевић (ЧСК).

ЈЕДИНСТВО: Симић, Глигоријевић, Симеуновић, Вукмановић, Живковић (Зец), Маловић, Адамовић (Галић), Стојисављевић, Видовић (Војчанин), Гршић, Илић (Самарџија).

ЧСК: Багаш, Суботин, Пекић, Лукић (Стојановић), Драгојловић, Суботин (Терзић), Миленковић (Пејић), Гаџић, Васојевић (П. Суботин), Паунић, Симић.

У веома борбеној утакмици Румљани су савладали Чортановчане. Иако су се гости тргли после примљеног гола, домаћин је заслужено освојио бодове.

У 31. минуту Јединство је извело слободан ударац са десне стране, лопта је убачена на пет метара од гола, Григорије Илић је из другог пута погодио мрежу: прво је главом погодио свог играча, а потом у паду захватио лопту и спровео је у мрежу. Одбрана Чортановчана немо је посматрала целу акцију.

У другом полувремену водила се равновправна борба, али се мреже нису затресле.

Камени - Зека Буљубаша 1:0 (1:0)

АШАЊА: Стадион ФК Камени, гледалаца: око 100, судија: Хемун (Инђија), стрелац: Стојановић (аутогол) у 24. минуту. Жути картони: Арсић, Балабан (Камени), Колибар, Јуришић, Беговић, Турудић (Зека Буљубаша).

КАМЕНИ: Николић, Пилиповић, Драганић, Арсић, Радовановић, Требец, Бежановић, Праљић, Балабан, Џановић, Јовановић.

ЗЕКА БУЉУБАША: Колибар, Павловић, Беловуковић, Беговић, Стојановић, Петровић, Илић, Крстић, Турудић, Кукић, Јуришић. 

Важна победа Ашањаца, на свом терену морају се скупљати бодови, што су домаћи и урадили. Кључни моменат збио се у 24. минуту после корнера са десне стране.

Балабан је центрирао на прву стативу, играч Зеке Буљубаше Никола Стојановић је лоше захватио лопту главом и она је завршила у мрежи, голман Колибар био је немоћан.



Фудбалске табеле

Резултати

Резултат
Борац - Напредак 0:0
Сремац - Хајдук (В) 0:2
Јединство - ЧСК 1:0
Подриње - Хајдук (Ш) 3:0
Полет - Будућност 4:1
Слога - Љуково 2:1
Партизан - 1. Мај 2:3
Камени - Зека Буљубаша 1:0

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Подриње 7 6 0 1 21:5 18
2 Полет 7 6 0 1 18:6 18
3 1. Мај 7 6 0 1 17:11 18
4 ЧСК 7 5 0 2 10:6 15
5 Јединство 7 4 0 3 11:9 12
6 Хајдук 7 4 0 3 10:10 12
7 Напредак 7 3 2 2 11:5 11
8 Борац 7 2 3 2 7:8 9
9 Камени 7 3 0 4 7:9 9
10 Зека Буљ. 7 3 0 4 5:8 9
11 Хајдук (В) 7 2 2 3 8:11 8
12 Слога 7 2 1 4 12:13 7
13 Љуково 7 1 3 3 8:10 6
14 Сремац 7 1 1 5 6:13 4
15 Партизан 7 1 0 6 6:19 3
16 Бдућност 7 1 0 6 8:22 3

Полет - Будућност 4:1 (3:0)

НОВИ КАРЛОВЦИ: Стадион Полета, гледалаца: око 100, судија: Стојковић (Рума), стрелци: Бурка у 10, Алемпић у 17, Марковић у 45. и Буквић у 71. минуту (Полет), Пршић у 89. минуту са пенала (Будућност).

ПОЛЕТ: Лалић, Марковић (Соколовић), Алемпић, Заов (Митровић), Бубало (Тодоровић), Вукобратовић, Бурка, Николаш (Кркобабић), Рагастовац, Буквић, Котуљач. 

БУДУЋНОСТ: Чупић, Јефтић, Ђукић (Симеуновић), Пршић, Рого (Симовљевић), Јошић, Старчевић (Зорановић), Новаковић (Миљевић), Мијаиловић, Томић, Ђукић (Марјановић). 

Новокарловчани су били убедљиви против гостију из Салаша Ноћајског. Полет је повео у 10. минуту.

Акције ишла по десној страни, Бубало је био асистент, погодио је Марка Бурку испред гола Будућности, а он је био присебан и погодио гол. У 17. минуту Марковић је извео корнер са десне стране на другу стативу, највиши у скоку био је Александар Алемпић о главом спровео лопту у мрежу.

У 45. минуту Котуљач је побегао по левој страни и по земљи упутио лопту испред гола Будућности, сам је био Данило Марковић и повећао вођство Полета.  У 71. минуту после набачене лопте са десне стране Мирослав Буквић је неометен постигао четврти гол за домаћи тим.

У 89. минуту Томић је оборен у шеснаестерцу Полета и судија је показао на пенал. Сигуран извођач био је Никола Пршић.

Припремио: М. К.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
