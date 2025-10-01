ПРУЖАЊЕ ПРАВИХ ИНФОРМАЦИЈА МЛАДИМА
ДОМ ЗДРАВЉА ПОКРЕНУО ИНСТАГРАМ СТРАНИЦУ „МОЈ ГИНЕКОЛОГ” Стручни савети, анонимна питања и дигитална подршка
Дом здравља „Нови Сад” покренуо је Инстаграм страницу „Мој гинеколог”, где ће се објављивати информације из области гинекологије, сексуалног и репродуктивног здравља.
Страницу креирају специјалисти гинекологије и акушерства, опште медицине и радиологије, а намењена је младима, женама из осетљивих група и свима којима су такве информације тешко доступне.
- Инстаграм станица ,,mojginekologns” место је где вас чекају тачне, стручне и на једноставан начин пружене информације, све из области гинекологије, сексуалног и репродуктивног здравља. Овај пројекат нуди дигиталну, лако доступну едукацију, путем канала који млади већ користе свакодневно. Разбијмо митове и нормализујмо разговор о женском здрављу. Гинеколошки прегледи, менструација, сексуално здравље теме су које не би требало да изазивају нелагодност. Пројекат се бави и емоционалним аспектима, попут савета како се припремити за први преглед, како превазићи страх, коме се обратити ако сумњате на инфекцију или имате нередовне циклусе – објашњавају у Дому здравља.
Моћ друштвених мрежа
Моћ друштвених мрежа у ширењу различитих информација је велика, тако могу представљати идеалан начин за едукацију становништва. Ипак, у мору информација велик је број и нетачних, непроверених.
У савременом друштву, многе жене и даље живе у окружењу у којем су теме попут менструације, сексуалности, контрацепције или прегледа код гинеколога табу. Млади често немају адекватне информације јер се о овим темама ретко говори у породици или образовним институцијама.
- Позивамо зинтересоване да запрате ,,mojginekologns” Инстаграм страницу и слободно поставе питања, анонимно кроз поруку, уколико им је тако лагодније. Чекају вас едукативни садржаји који помажу да боље разумемо наше тело, циклус, плодност и све оно што се тиче женског здравља – апелују из Дома здравља.
Пројекат „Мој гинеколог” Дом здравља реализује уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада, са идејом пружања правих информација младима, путем којим се данас најбрже стиже до њих.