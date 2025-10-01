СОМБОРСКА ЛИГА, ПРВИ РАЗРЕД Победом у општинском дербију Полет долетео на чело табеле
Полет (К) – Омладинац (Д) 2:1 (1:0)
КАРАВУКОВО: Стадион „Златомир Стефановић Злаја“, гледалаца 150, судија: Царић (Сомбор). Стрелци: И. Спасић у 13. и А. Стошић у 80. минуту за Полет, Дорословац у 69. минуту за Омладинац. Жути картони: И. Спасић, А.Стошић (Полет). Црвени картон: Врачевић са клупе (Омладинац) у 81. минуту.
ПОЛЕТ: М.Спасић, Алексић, Спајић, Благојевић, Станковић, Микић, И. Спасић,Гојић,Н.Миленковић (Цветковић),А.Стошић, М.Стошић (Сенаши)
ОМЛАДИНАЦ: Илић, Бабић (Милош Димић, С.Милитунов), Веселиновић, Дорословац, Лопушина, Огњеновић, Марић, Пајић, Анђелковић, Јованов, Марко Димић.
Општински дерби припао је лидеру из Каравукова, који је уз доста среће стигао до нових бодова. У 13. минуту домаћин је дошао до предности поготком Илије Спасића.
Гости стижу до изједначења преко Драгана Дорословца, бившег играча Полета, који се као везни играч надавао голова играјући у Каравукову.
Кључни моменат се догодио у 80. минуту када је Александар Стошић крунисао акцију свог тима за нове бодове првопласираној екипи Полета.
ОФК Оџаци – Задругар 3:2 (2:0)
ОЏАЦИ: Стадион на Грбавици; гледалаца 120, судија: Каримановић (Кула). Стрелци: Шошкић у 21. и 30. и Филиповић у 86. минуту за ОФК Оџаке, Ј. Марковић у 49. и Вујовић у 54. минуту за Задругар. Жути картони: Лазић, Мијатовић, Дакић, Петковић, Митровић (ОФК Оџаци), Миленковић, Павков, Вељковић, Ј. Марковић, Пјевић (Задругар). Црвени картон; Мијатовић (Офк Оџаци) у 62. минуту.
ОФК ОЏАЦИ: Манасијевић, Чапко, Холик, Лазић (Николић), Станисављевић, Мијатовић, Дакић (Павловић), Јованов (Филиповић), Шошкић (Вукадиновић), Станковић (Митровић), Петковић.
ЗАДРУГАР: Мијатовић, Миленковић, Стефановић (Ђорђевић), Павков, Ј.Марковић, Вељковић, Ранчић (Михајловић), Вујовић, Ј. Вујовић, Тојић, Пјевић.
Пет погодака је виђено у Оџацима и чак 11 јавних опомена, што је превише за утакмицу овог ранга. Два гола за оџачке црвено-беле у првом полувремену постигао је искусни Миливој Шошкић.
Гости из Српског Милетића су за свега пет минута успели да стигну до изједначења.
Четири минута пре краја резервиста Филиповић доноси три бода домаћину.
Борац - Панонија 3:0 (2:0)
БАЧКИ ГРАЧАЦ: Стадион Борца, гледалаца 150, судија: Јанковић (Сомбор). Стрелци: Илић у 42. и 44. и Обрадовић у 75. минуту за Борац.
БОРАЦ: Лабус, Драган Крнатић, Чутурило, Кртинић, Данијел Крнатић, Н Обрадовић (Покрајац), Илић, Жегарац, Прерадовић (Ковачевић), Н.Обрадовић, Даутовић.
ПАНОНИЈА: Молнар, Хрнчијар, Добрић, Тома (Терек), Јухик, Турчан (Федек), Стојичић, Максић, Стојисављевић, Топаловић (Брунер), Ламош.
Грачани су без већих проблема савладали комшије из Лалића. Утакмица је одлучена у финишу првог полувремена када је Драгомир Илић у распону од три минута постигао два гола. Интересантно је да није било јавних опомена на овом сусрету.
Припремио: С. Јовин