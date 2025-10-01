У ЗНАК СЕЋАЊА НА ИСИДОРУ ЖЕБЕЉАН Музиколошки скуп и позоришна представа у Перлезу
Два културна програма приређена су у суботу и понедељак у Културној станици „Баштинар - Млин” у Перлезу, посвећена сећању на Исидору Жебељан.
Велика српска композиторка је својим стваралаштвом била блиско везана за Банат и ово место.
У перлешком млину, у организацији Културног центра Војводине „Милош Црњански” и КС „Баштинар” у суботу је одржан музиколошки симпозијум „Женски гласови српске музике” на којем су учествовали еминентни стручњаци, музиколошкиње и музиколози из Новог Сада, Београда и из иностранства, који су представили резултате својих истраживања о значају и уметничким дометима музичких уметница у Србији.
Током симпозијума изнети су важни подаци о деловању првих српских пијанисткиња, композиторки и оперских певачица које су током 19. века биле зачетнице присуства музичких уметница у нашој култури, као и о видном доприносу јеврејских музичарки у унапређењу музичког живота. Значајна пажња посвећена је и представљању стваралаштва српских музичких уметница 20. и 21. века, од даровите и перспективне прерано преминуле пијанисткиње Бојане Јелаче и композиторке Ксеније Зечевић, до приказа успешног деловања Ане Соколовић, која је данас једна од водећих композиторки Канаде.
У наставку у понедељак је у сали КС „Баштинар - Млин” изведена представа „Сузе су океј” по тексту Мирјане Бобић Мојсиловић, за коју је музику написала Исидора Жебељан, са Тањом Бошковић, Радетом Марјановићем и Миланом Цацијем Михајловићем. Представа је изазвала изузетно занимање публике, тако да је сала старог млина била испуњена до последњег места.