01.10.2025.
Нови Сад
У ЗНАК СЕЋАЊА НА ИСИДОРУ ЖЕБЕЉАН Музиколошки скуп и позоришна представа у Перлезу

01.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
перлез

Два културна програма приређена су у суботу и понедељак у Културној станици „Баштинар - Млин” у Перлезу, посвећена сећању на Исидору Жебељан.

Велика српска композиторка је својим стваралаштвом била блиско везана за Банат и ово место. 

У перлешком млину, у организацији Културног центра Војводине „Милош Црњански” и КС „Баштинар” у суботу је одржан музиколошки симпозијум „Женски гласови српске музике” на којем су учествовали еминентни стручњаци, музиколошкиње и музиколози из Новог Сада, Београда и из иностранства, који су представили резултате својих истраживања о значају и уметничким дометима музичких уметница у Србији. 

Током симпозијума изнети су важни подаци о деловању првих српских пијанисткиња, композиторки и оперских певачица које су током 19. века биле зачетнице присуства музичких уметница у нашој култури, као и о видном доприносу јеврејских музичарки у унапређењу музичког живота. Значајна пажња посвећена је и представљању стваралаштва српских музичких уметница 20.  и 21. века, од даровите и  перспективне прерано преминуле пијанисткиње Бојане Јелаче и композиторке Ксеније Зечевић, до приказа успешног деловања Ане Соколовић, која је данас једна од водећих композиторки Канаде.

У наставку у понедељак је у сали КС „Баштинар - Млин”  изведена представа „Сузе су океј” по тексту Мирјане Бобић Мојсиловић, за коју је музику написала Исидора Жебељан, са Тањом Бошковић, Радетом Марјановићем и Миланом Цацијем Михајловићем. Представа је изазвала изузетно занимање публике, тако да је сала старог млина била испуњена до последњег места.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
