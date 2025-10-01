light rain
11 МЕСЕЦИ ОД ТРАГЕДИЈЕ Новосађани са 16 минута тишине одали пошту жртвама

01.10.2025. 12:14 12:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Једанаест месеци прошло је од пада бетонске надстрешнице Железничке станице у Новом Саду.

Новосађани су се, као и претходних месеци, окупили да одају пошту жртвама.

Надстрешница се обрушила 1. новембра прошле године у 11:52, при чему је на лицу места страдало 14 особа, међу којима је било и деце. У међувремену, још две жртве су преминуле — једна у Клиничком центру Војводине, а друга у Војно-медицинској академији у Београду.

Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Једна особа је преживела, али је задобила тешке повреде.

Новосађани су се окупили на раскрсници код Железничке станице, као и на Тргу слободе.

Трагедија у Новом Саду надстрешница
Нови Сад
