11 МЕСЕЦИ ОД ТРАГЕДИЈЕ Новосађани са 16 минута тишине одали пошту жртвама
01.10.2025. 12:14 12:19
Једанаест месеци прошло је од пада бетонске надстрешнице Железничке станице у Новом Саду.
Новосађани су се, као и претходних месеци, окупили да одају пошту жртвама.
Надстрешница се обрушила 1. новембра прошле године у 11:52, при чему је на лицу места страдало 14 особа, међу којима је било и деце. У међувремену, још две жртве су преминуле — једна у Клиничком центру Војводине, а друга у Војно-медицинској академији у Београду.
Једна особа је преживела, али је задобила тешке повреде.
Новосађани су се окупили на раскрсници код Железничке станице, као и на Тргу слободе.