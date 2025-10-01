light rain
ЂЕРЕА ЕЛИМИНИСАО 202. ИГРАЧ СВЕТА: Крај за нашег тенисера у првом колу Шангаја

01.10.2025. 14:26 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Ласло Ђере није успео да се пласира у друго коло Мастерса у Шангају.

Он је у првом колу поражен од Валентина Вашероа из Монака 6:3, 6:4.

Меч је трајао један сат и 25 минута. Вашеро се налази на 202. месту АТП листе, док је Ђере 83. тенисер света.

Вашеро ће у другом колу играти против Александра Бублика из Казахстана, који је био слободан у првом колу.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

ласло ђере тенис мастерс у шангају
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
