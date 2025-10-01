ЂЕРЕА ЕЛИМИНИСАО 202. ИГРАЧ СВЕТА: Крај за нашег тенисера у првом колу Шангаја
01.10.2025. 14:26 14:27
Српски тенисер Ласло Ђере није успео да се пласира у друго коло Мастерса у Шангају.
Он је у првом колу поражен од Валентина Вашероа из Монака 6:3, 6:4.
Меч је трајао један сат и 25 минута. Вашеро се налази на 202. месту АТП листе, док је Ђере 83. тенисер света.
Вашеро ће у другом колу играти против Александра Бублика из Казахстана, који је био слободан у првом колу.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.