КУКАЊЕМ И ПЛАКАЊЕМ НИКО НИЈЕ ПОБЕДИО – Милан Томић о незавидној Звездиној ситуацији: Довешћемо појачања
Милан Томић, генерални менаџер КК Црвена звезда, у дужем интервјуу за клупски Јутјуб канал осврнуо се на тренутну ситуацију у клубу и објаснио колико су повреде утицале на почетак сезоне.
Црвено-бели за први меч у сезони нису могли да рачунају на Ајзеу Кенана, Девонтеа Грејема, Огњена Добрића и Уроша Плавшића, а током утакмице повредио се и Хасиел Риверо. Од раније већ дуго нема првог центра Џоела Боломбоја.
Свестан је Томић да ситуација није идеална, као и да је веома изазовно реаговати на тржишту, поготово због чињенице да је такмичарска година почела. Ипак, најавио је да ће Звезда наћи адекватне замене, као и да је потребно стрпљење како би се коцкице уклопиле.
– Није било оно што смо очекивали, повреда врло битног играча поремети екипу, али то је - што је. Морамо да наставимо да радимо, од кукања и плакања нико није победио. Немамо кредит да кукамо "зашто, како, због чега". Имамо ростер који имамо и сви морамо да дамо све од себе да бисмо ушли добро у Евролигу. Огроман је број утакмица и не можеш да имаш мали број играча. У АБА лиги играчи морају да се одмарају да би играли Евролигу. У овом ритму је врло напорно да једни исти играчи одиграју све те утакмице, велики је ризик од повреда. Не само утакмице, ту су и путовања. Сви то кажу - није то путовање да идемо на летовање, већ одиграш, па после два сата да преспаваш, путујеш, опет преспаваш, па играш као ми што ћемо у следећем колу играти у Минхену – рекао је Томић.
Генерални менаџер је истакао да треба бити пажљив приликом додатне селекције, као и да је ограничен број квалитетних играча који су слободни у избору нове средине.
– Сигурно да ће бити појачања. Потребно нам је појачање на бековској линији, имамо четири повређана играча (у међувремену повредио се и Риверо - прим.аут.) Кенан је повредио колено, са Девонтеом имамо одређени проблем, Добрића повреда леђа мучи од репрезентације, Плавшић исто се повредио... На тржишту смо, јер морамо да будемо врло пажљиви, јер тај играч мора да буде добар и не смемо да потпишемо играча само да бисмо га потписали. Потребно је мало стрпљења, прошла неколико дана од повреде Кенана, на тржишту смо и гледамо све могуће варијанте играча који су слободни. Врло је тешко у овом тренутку наћи правог играча, јер почиње сезона и сви добри играчи су потписали уговоре.
Осврнуо се и на чињеницу да велики број младих играча иде пут Америке.
– Велики проблем је колеџ. Одлазе талентовани играчи, који би већ сада могли да играју у Звезди, али тамо су велики уговори и то је велики проблем који имамо у овом тренутку. Мислим да је једино решење да нижемо успехе и на тај начин покушамо да задржимо талентовану децу у клубу.
Генерални менаџер се још једном осврнуо и на свој повратак у вољену Звезду.
– Имао сам понуда да будем први тренер, као и да останем помоћник у Арманију, али када сам причао са председником Жељком Дрчелићем и саслушао његове планове са Звездом – одлучио сам да дођем да помогнем и да заједнички остваримо циљеве. Један разговор је био довољан да се вратим – закључио је Милан Томић.