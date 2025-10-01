МИРОСЛАВ ТАЊГА СЕ СУОЧИО С НОВИМ ПРОБЛЕМИМА У ВЕЗИ С ПОВРЕДАМА: Ету мучи колено, Његош и даље осећа бол
Фудбалере Војводине у суботу очекује дерби с Партизаном у Хумској, баш у тренутку када Београђани прослављају 80. рођендан.
Извесно је да ће стадион „парног ваљка“, због јубилеја, али и бесплатног улаза на трибине, бити испуњен, а за Новосађане овај сусрет не долази у добром тренутку. Иза њих су остали први овосезонски пораз у Новом Пазару, а онда и непланирани реми, у окршају са Железничаром.
Нису то, међутим, једине муке које муче „стару даму“...
– Повредио нам се Нигеријац Куфре Ета, који има проблем с отоком на колену, јуче је био на прегледу магнетном резонанцом, па би данас требали да сазнамо о чему је тачно реч – објаснио је Вошин тренер Мирослав Тањга. – Он је трпео бол, није пријавио повреду и с њом је одиграо утакмицу с Панчевцима, па су отуда наилазиле и грешке које је правио у игри. Није то једини проблем с којим се суочавамо, пошто је Његош Петровић, који је почео да ради с екипом, пре два дана напустио тренинг пре краја, јер и даље осећа бол. И сами можете да закључите с каквим се невољама рвемо, али првенство иде даље, имамо довољан број играча на располагању и мораћемо да пронађемо адекватна решења.
Уколико на Ету и Петровића, ипак, не буду могао да рачуна, јасно је да ће тим поново претрпети промене.
- Нису само њих двојица одсутни, јер недавно нас је напустио Јусуф Бамиделе, веома битан играч за нас, и практично може да нам се деси да останемо пред Партизан без тројице до јуче стандардних првотимаца. Идемо у госте слављенику, а утакмица пред пуним трибинама биће велики мотив, како за домаћина, тако и за нас. Желим да имам у тиму победнике, то сам више пута поновљао и од тога не одустајем. Грешке које смо чинили у неким ранијим утакмицама, посебно у одбрани, једноставно не смеју да нам се више понављају, а код играча које водим желим да видим победнички жар у очима. И у дуелу с црно-белима, али и у свим наредним, који наилазе после тога.
У тим Војводина враћа се штопер Колинс Сиченџе, који је одрадио утакмицу паузе због искључења против Новог Пазара, а редовно тренира и Марко Величковић, који се опоравио од лакшег потреса мозга. Имаће Тањга, међутим, главобољу како да састави тим, способан да одигра у складу с оним што он од њега буде захтевао.
Због тога, не би никога требало да зачуди уколико посегне за неким новим решењима, односно уколико шансу од почетка сусрета пружи неким млађим играчима, попут Милана Коларевића, који је дебитовао против Железничара у другом полувремену, а можда и свог сина Синише Тањге, који се све озбиљније намеће као решење за позицију централног бека.