ПРОМЕЊЕН ТЕРМИН ВОШИНОГ ДЕРБИЈА У ХУМСКОЈ: Партизан за 80. рођендан дочекује Новосађане два сата касније

30.09.2025. 19:14 19:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: С. Шушњевић

Фудбалери Војводине у суботу гостују Партизан у 11. колу Суперлиге Србије.

Дерби домаћем првенства почеће два сата касније него што је прво било одређено. Утакмица је померена са 18.30 часова на 20.30 ч. 

Иако званично није познат разлог, вероватно је у питању прослава 80. година црно-белог клуба и програм који ће претходити дуелу између другопласиране и трећепласиране екипе на табели домаћег првенства. 

фк војводина суперлига фудбал Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
ДА НА ГОЛУ НИСУ ИМАЛИ ОДЛИЧНОГ ДРАГАНА РОСИЋА, ФУДБАЛЕРИ ВОШЕ СУ ЛАКО МОГЛИ ДА ИЗГУБЕ УТАКМИЦУ С ПАНЧЕВЦИМА Жеља не јењава пред Партизан

(ВИДЕО) ВОШИН ГОЛ МЕЂУ НАЈЛЕПШИМ: Ранђеловић донео бод Новосађанима и нашао се у одбраном друштву

