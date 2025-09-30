ПРОМЕЊЕН ТЕРМИН ВОШИНОГ ДЕРБИЈА У ХУМСКОЈ: Партизан за 80. рођендан дочекује Новосађане два сата касније
30.09.2025. 19:14 19:17
Фудбалери Војводине у суботу гостују Партизан у 11. колу Суперлиге Србије.
Дерби домаћем првенства почеће два сата касније него што је прво било одређено. Утакмица је померена са 18.30 часова на 20.30 ч.
Иако званично није познат разлог, вероватно је у питању прослава 80. година црно-белог клуба и програм који ће претходити дуелу између другопласиране и трећепласиране екипе на табели домаћег првенства.
Пласман обезедио Sofascore