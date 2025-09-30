overcast clouds
МИЦИЋ ВОДИО ХАПОЕЛ ДО ИСТОРИЈСКЕ ПОБЕДЕ: Тим из Тел Авива на дебију у Евролиги надиграо Барселону

30.09.2025. 20:18 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Хапоела из Тел Авива савладали су Барселону на дебију у Евролиги резултатом 103:87.

Антонио Блекни је предводио Хапоел ка историјској победи са 20 поена, док су Василије Мицић и Дан Отуру дали по 18. Мицић је имао и три скока и две асистенције. Крис Џонс је дао 12 поена.

Вил Клајбурн је био најефикаснији у Барселони са 23 поена, по 13 су дали Кевин Пантер и Јан Весели.

 

василије мицић евролига кошарка
Спорт Кошарка
