МИЦИЋ ВОДИО ХАПОЕЛ ДО ИСТОРИЈСКЕ ПОБЕДЕ: Тим из Тел Авива на дебију у Евролиги надиграо Барселону
30.09.2025. 20:18 20:19
Кошаркаши Хапоела из Тел Авива савладали су Барселону на дебију у Евролиги резултатом 103:87.
Антонио Блекни је предводио Хапоел ка историјској победи са 20 поена, док су Василије Мицић и Дан Отуру дали по 18. Мицић је имао и три скока и две асистенције. Крис Џонс је дао 12 поена.
Вил Клајбурн је био најефикаснији у Барселони са 23 поена, по 13 су дали Кевин Пантер и Јан Весели.