light rain
12°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧЕТИРИ ПОТПИСА У ВОЈВОДИНИ: „Стара дама“ мисли на будућност клуба и српског фудбала

30.09.2025. 19:22 19:59
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

У просторијама Фудбалског клуба у ФЦ „Вујадин Бошков“, ФК Војводина завршио је велики посао и залог за будућност.

У присуству челника клуба, тренера и родитеља, „стара дама“ потписала је два професионална и два стипендијска уговора са талентованим фудбалерима из њене омладинске школе „Илија Пантелић“.

Нови професионалци су Марко Божичић и Лука Андријашевић. Божичић је 2007. годиште и игра на крилним позицијама. Андријашевић је са друге стране везни фудбалер рођен 2009. године и већ је упао у очи и привукао пажњу на националном нивоу, што је потврђено и позивом за репрезентацију у свом узрасту. Обојица су потписала уговоре у трајању од три године.

Данило Жарковић и Вукашин Давидов су нови Вошини “стипендисти”. У питању су момци рођени 2009. године и чија умеће и таленте такође виде и из табора репрезентације Србије. Жарковић је офанзивни везиста, док је Давидов играч који покрива све бочне и крилне позиције на терену.

– Овим потезима ФК Војводина још једном показује да мисли на будућност клуба, али и српског фудбала. Такође, Воша наставља у својим намерама и амбицијама да у будућности има све већи број првотимаца који су потекли из омладинског погона, што ови потези потврђују. Фудбалски клуб Војводина жели нашим момцима много среће, успеха и победа у дресу „старе даме“ – наводи се на сајту ФК Војводина. 

Вошин кутак фк војводина
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗНАЧИ СВАКИ САВЕТ ГОЈКА КАЧАРА: Вошин бисер Лазар Перановић зна пут до првог тима
спорт

ЗНАЧИ СВАКИ САВЕТ ГОЈКА КАЧАРА: Вошин бисер Лазар Перановић зна пут до првог тима

24.09.2025. 19:21 19:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БИСЕР ВОЈВОДИНЕ СРЂАН БОРОВИНА: Моје је да пружим максимум и тако се изборим за шансу
спорт

БИСЕР ВОЈВОДИНЕ СРЂАН БОРОВИНА: Моје је да пружим максимум и тако се изборим за шансу

20.01.2025. 13:31 13:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај