ЧЕТИРИ ПОТПИСА У ВОЈВОДИНИ: „Стара дама“ мисли на будућност клуба и српског фудбала
У просторијама Фудбалског клуба у ФЦ „Вујадин Бошков“, ФК Војводина завршио је велики посао и залог за будућност.
У присуству челника клуба, тренера и родитеља, „стара дама“ потписала је два професионална и два стипендијска уговора са талентованим фудбалерима из њене омладинске школе „Илија Пантелић“.
Нови професионалци су Марко Божичић и Лука Андријашевић. Божичић је 2007. годиште и игра на крилним позицијама. Андријашевић је са друге стране везни фудбалер рођен 2009. године и већ је упао у очи и привукао пажњу на националном нивоу, што је потврђено и позивом за репрезентацију у свом узрасту. Обојица су потписала уговоре у трајању од три године.
Данило Жарковић и Вукашин Давидов су нови Вошини “стипендисти”. У питању су момци рођени 2009. године и чија умеће и таленте такође виде и из табора репрезентације Србије. Жарковић је офанзивни везиста, док је Давидов играч који покрива све бочне и крилне позиције на терену.
– Овим потезима ФК Војводина још једном показује да мисли на будућност клуба, али и српског фудбала. Такође, Воша наставља у својим намерама и амбицијама да у будућности има све већи број првотимаца који су потекли из омладинског погона, што ови потези потврђују. Фудбалски клуб Војводина жели нашим момцима много среће, успеха и победа у дресу „старе даме“ – наводи се на сајту ФК Војводина.