Лоше издање екипе Жељка Обрадовића

КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ПОРАЖЕНИ ОД ДУБАИЈА НА СТАРТУ ЕВРОЛИГЕ: Црно-бели и даље неуиграни

30.09.2025. 19:59 20:04
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
спорт
Фото: КК Партизан

Кошаркаши Партизана поражени су од Дубаија у 1. колу Евролиге, после врло лошег издања.

Код Београђана је једини Џабари Паркер био иоле расположeн на старту и чекало се да “парни ваљак” затегне одбрану. Није се дешавало. Једна мискомуникација на тој страни терена оставила је Двејна Бејкона самог на тројци и тим Јурице Големца је први пут имао двоцифрену залиху – 22:12. Таква дистанца остала је и после 10 минута игре (28:18), а главни утисак је био некоришћење “малих” фаулова црно-белих.

Улазак Исака Бонге и Шејка Милтона донео је мало живости у игру Обрадовићевог састава. Није то изгледало најлепше и даље у нападу, зицери су се промашивали у серијама, са тим што је овај пут уз додатни напор и офанзивне скокове овог тандема Партизан имао шансу да се приближи. Ипак, пукотине у одбрани биле су превелике и то је искористио Џанан Муса, тројком за максималних плус 14 (41:27). Према истом принципу су Бонга и Милтон, уз помоћ одличног Дилана Осетковског смањили дефицит и неутралисали врло добре минуте Филипа Петрушeва. Предност домаћих од 47:40 на полувремену била је прихватљивија за госте.

Милтон је обележио и старт треће деонице. Блиставим ролингом и везаним поенима закључио је серију 8:0, којом су црно-бели преокренули, али је истом мером одговорио и Дубаи преко Мфиондyа Кабенгелеа, који је ломио обруче. Уследиле су серије грешака и изгубљених лопти гостију, на шта се надовеzao и Бејкон са два тешка шута и Големчев тим је за тили час поново био на плус 11 (61:50), а онда и на плус 14 тројком Мусе. Ту је мање-више и био крај сваке приче о бољем, јер „ваљак“ није могао до преокрета.

Дубаи – Партизан 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20)

ДУБАИ: Кока кола арена, гледалаца: 10.000, судије: Перез, Пастусјак, Баена.

ДУБАИ: Дангубић, Бејкон 11, Абас 3, Препрелич, Бертанс 20, Андерсон 2, Кондић, Муса 19, Кабенгеле 15, Рајт 2 (7ас), Петрушев 14, Камењаш.

ПАРТИЗАН: Ц. Џонс 4, Милтон 10, Вашингтон 2, Осетковски 12, Бошњаковић, Маринковић 3, Покушевски 6, Браун 6, Бонга 7, Лакић 2, Паркер 11, Т. Џонс 13.

 

кк партизан евролига кк дубаи
Спорт Кошарка
Услови коришћења
