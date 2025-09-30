КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ПОРАЖЕНИ ОД ДУБАИЈА НА СТАРТУ ЕВРОЛИГЕ: Црно-бели и даље неуиграни

Код Београђана је једини Џабари Паркер био иоле расположeн на старту и чекало се да “парни ваљак” затегне одбрану. Није се дешавало. Једна мискомуникација на тој страни терена оставила је Двејна Бејкона самог на тројци и тим Јурице Големца је први пут имао двоцифрену залиху – 22:12. Таква дистанца остала је и после 10 минута игре (28:18), а главни утисак је био некоришћење “малих” фаулова црно-белих.



