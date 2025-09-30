Лоше издање екипе Жељка Обрадовића
КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ПОРАЖЕНИ ОД ДУБАИЈА НА СТАРТУ ЕВРОЛИГЕ: Црно-бели и даље неуиграни
Кошаркаши Партизана поражени су од Дубаија у 1. колу Евролиге, после врло лошег издања.
Код Београђана је једини Џабари Паркер био иоле расположeн на старту и чекало се да “парни ваљак” затегне одбрану. Није се дешавало. Једна мискомуникација на тој страни терена оставила је Двејна Бејкона самог на тројци и тим Јурице Големца је први пут имао двоцифрену залиху – 22:12. Таква дистанца остала је и после 10 минута игре (28:18), а главни утисак је био некоришћење “малих” фаулова црно-белих.
Улазак Исака Бонге и Шејка Милтона донео је мало живости у игру Обрадовићевог састава. Није то изгледало најлепше и даље у нападу, зицери су се промашивали у серијама, са тим што је овај пут уз додатни напор и офанзивне скокове овог тандема Партизан имао шансу да се приближи. Ипак, пукотине у одбрани биле су превелике и то је искористио Џанан Муса, тројком за максималних плус 14 (41:27). Према истом принципу су Бонга и Милтон, уз помоћ одличног Дилана Осетковског смањили дефицит и неутралисали врло добре минуте Филипа Петрушeва. Предност домаћих од 47:40 на полувремену била је прихватљивија за госте.
Милтон је обележио и старт треће деонице. Блиставим ролингом и везаним поенима закључио је серију 8:0, којом су црно-бели преокренули, али је истом мером одговорио и Дубаи преко Мфиондyа Кабенгелеа, који је ломио обруче. Уследиле су серије грешака и изгубљених лопти гостију, на шта се надовеzao и Бејкон са два тешка шута и Големчев тим је за тили час поново био на плус 11 (61:50), а онда и на плус 14 тројком Мусе. Ту је мање-више и био крај сваке приче о бољем, јер „ваљак“ није могао до преокрета.
Дубаи – Партизан 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20)
ДУБАИ: Кока кола арена, гледалаца: 10.000, судије: Перез, Пастусјак, Баена.
ДУБАИ: Дангубић, Бејкон 11, Абас 3, Препрелич, Бертанс 20, Андерсон 2, Кондић, Муса 19, Кабенгеле 15, Рајт 2 (7ас), Петрушев 14, Камењаш.
ПАРТИЗАН: Ц. Џонс 4, Милтон 10, Вашингтон 2, Осетковски 12, Бошњаковић, Маринковић 3, Покушевски 6, Браун 6, Бонга 7, Лакић 2, Паркер 11, Т. Џонс 13.