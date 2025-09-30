overcast clouds
Сви заинтересовани могу да се пријаве

НЕОБИЧАН ПОТЕЗ – Напредак тражи председника клуба: Крушевљани расписали конкурс

Дневник
Дневник
Фудбалски клуб Напредак из Крушевца нашао се у незавидној ситуацији.

„Чарапани“ који су лоше почели сезону објавили су конкурс за председника клуба, а позив је очигледно отворен за сваког. 

– После оставке председника УО ФК Напредак Милоша Ненезића, као и комплетног руководства, Скупштина ФК Напредак, као највиши клупски орган, сходно члану 17 Пословника о раду Скупштине, позива заинтересоване кандидате да доставе кандидатуру за новог председника ФК Напредак – навео је клуб на свом званичном сајту. 

Напредак, који је у међувремену и сменио тренера, а „врућ кромпир“ препуштен је новом стратегу Радославу Батаку, навео је и шта је потребно да се пошаље приликом подношења пријаве за место председника клуба. 

– Ванредна седница Скупштине Клуба биће одржана 13. октобра, а до петка 10. октобра заинтересовани за ову функцију могу да поднесу пријаву, која треба да садржи: Си-ви кандидата; План и програм рада и развоја Клуба у наредном четворогодишњем периоду, по ставкама: Први тим, Млађе категорије, Финансирање клуба, Остало. Одбор за спровођење избора, извршиће потом верификацију испуњености услова пријављених кандидата за избор председника клуба – навели су Крушевљани. 

Кандидатура се може доставити лично у клуб, или путем мејла [email protected].

 

