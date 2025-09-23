broken clouds
РАДОСЛАВ БАТАК ИМА НОВИ КЛУБ: Сео на клупу „чарапана“, одмах иде у Суботицу

23.09.2025. 19:51 19:53
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Напредак

Српски стручњак Радослав Батак нови је тренер фудбалера Напретка, саопштио је клуб из Крушевца.

Батак (48) је на клупи Напретка заменио Милана Николића, који је пре неколико дана поднео оставку.

– Јасно је да нам је у овом тренутку потребан искусан, али и амбициозан стручњак са визијом, коме су познате суперлигашке прилике и који добро зна играче, како наше, тако и конкурентских клубова. И, донета је одлука да нови шеф стручног штаба нашег клуба буде Радослав Батак наводи се на сајту Напретка.

Српски тренер је у каријери био селектор кадетске репрезентације Србије, а са клупе је водио и Војводину, Раднички из Ниша, Нови Пазар, а радио је и на Тајланду.

Напредак се налази на претпоследњем, 15. месту на табели Суперлиге Србије са седам бодова, а у недељу ће гостовати Спартаку у 10. колу.

