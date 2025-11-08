ЛАНДУ НОРИСУ СПРИНТ ТРКА НА ИНТЕРЛАГОСУ: Оскар Пјастри одустао, пуца под притиском
У спринту воженом на стази Интерлагосу у оквиру Велике награде Сао Паула победу је остварио лидер у генералном пласману Ландо Норис, док је његов тимски колега из Мекларена и главни конкурент за титулу Оскар Пјастри одустао.
Норис је тако повећао бодовну предност за нових осам бодова.
Старт није донео очекивана узбуђења. На врху само је Макс Ферштапен зарадио позицију обишавши на петом месту Фернанда Алонса, а најбоље је стартовао Луис Хамилтон који је зарадио три позиције и нашао се на осмом месту.
Прво веће узбуђење догодило се у шестом кругу. Оскар Пјастри је проклизао и излетео са стазе. Морао је да одустане и претрпео је још један ударац на шампионске амбиције.
Поред Пјастрија излетели су и Хилкенберг и Колапинто и спринт је прекинут. За разлику од Пјастрија и Колапинта Хилкенберг се вратио на стазу.
Ни рестарт није донео нешто велико. Ландо Норис је сачувао прву позицију испред тандема Мерцедеса Кимија Антонелија и Џорџа Расела, који је покушао да обиђе тимског колегу, али безуспешно. Кими Антонели је у завршници показао амбицију да на крају дође и до победе. Чак се и примакао унутар секунде, али ни уз ДРС ипак није успео. На крају поредак на подијуму био је као и онај на рестарту Норис, Антонели, Расел.
Трећи кандидат за титулу, актуелни шампион Макс Ферштапен морао је да се задовољи четвртом позицијом. И њу је лако могао да изгуби када је после рестарта направио грешку, жестоко га је напао Фернандо Алонсо, али се Холанђанин у Ред Булу ипак одбранио. Тандем Ферарија Шарл Леклер и Луис Хамилтон водио је велику борбу са Фернандом Алонсом и на крају су заузели пету и седму позицију, док се Алонсо нашао између два црна коњића. Последњи је до бода дошао и Пјер Гасли.
У самом финишу спринт трке десио се још један инцидент. У послендјем кругу са стазе је излетео домаћи возач Габријел Бортолето, који ове сезоне вози за екипу Заубера. Да ствар буде још гора, то се све десило на стартном правцу, где се вози са пуном брзином. Бортолето је изгубио контролу над болидом, па је у пуној брзини ударио у гуме које се налазе испред зида, али поптуно уништио своје возило. Срећом са њим је све добро.
Главна трка возиће се у недељу од 16.30 часова.
