ЛАНДО НОРИС ПОБЕДИО НА ВЕЛИКОЈ НАГРАДИ МЕКСИКА У ФОРМУЛИ ЈЕДАН: Возач Мекларена преузео лидерску позицију
Возач Мекларена Ландо Норис победио је на трци за Велику награду Мексика у Формули 1 и преузео лидерску позицију у шампионату.
Британац је после шестог тријумфа ове сезоне, укупно 10. у каријери, прескочио Оскара Пјастрија у генералном пласману возача за један бод. Норис је тако успео да прекине серију од четири трке на којима није славио ниједан возач Мекларена.
Друго место заузео је Шарл Леклер из Ферарија, а трећи је завршио Макс Ферштапен из Ред Була.
Јунак трке у Мексику је Оливер Берман (Хас), који је уз доста среће на крају завршио на четвртом месту и то испред Оскара Пјастрија (Мекларен), који је тако изугбио место у генералном пласману.
Шесто место припало је Кимију Антонелију (Мерцедес), иза њега се пласирао клупски колега Џорџ Расел, док су бодове освојили још Луис Хамилтон (Ферари), Естебан Окон (Хас) и Габријел Бортолето (Заубер).
Старт трке је био турбулентан, где је главну реч водио Макс Ферштапен. Холанђанин је трку кренуо са петог места и покушао је у првој кривини да обиђе Луиса Хамилтона. Пошто у томе није успео, морао је да настави право и да се преко травнате подлоге врати на стазу, што је утицало да остане на истом месту. Овај маневар је осудио Џорџ Расел који је сматрао да Макс треба да се казни због тога што је урадио.
Добар старт трке имали су возачи Ферарија, чак је Шарл Леклер успео у једном тренутку првог круга да обиђе Ланда, али је био приморан да препусти Норису прво место. Није то било све од излетања са стазе. Већ у трећем кругу уследила је борба између Хамилтона и Ферштапена, која је на крају резултовала тиме што је Британац добио казну од десет секунди јер је слетео са стазе и тако скратио кривину. Луис је имао сигурно треће место и да није било ове казне, имао би велике шансе да се нађе на подијуму. Он се после казне вртео негде око осмог места. Један од возача који су обележили ову трку био је Оливер Берман, млади Британац је успео да искористи инциденте са старта трке у дође до четвртог места.
После занимљивог старта трке, уследио је потом један мирнији период, где се Норис одвојио од Леклера, а Шарл од остатка каравана има пристојну разлику. И онда су се сви окренули стратегији и промени гума. Пјастри је био углавном у борби са возачима Мерцедеса, где је Расел пре свега затражио да замени позицију са Антонелијем. То је дало разултата, али не до краја трке, јер је Пјастри на десет кругова до краја успео да обиђе Британца, који је онда одржао реч и дозволио свом клупском колеги да се врати испред њега.
Макс Ферштапен је имао другачију стратегију у односу на остале возаче, јер је трку почео на средње тврдим гумама, али овај распоред је утицао да после буде на меким гумама, што је актуелног првака света довео до трећег места.
Затим је уследио спектакуларан крај трке. Прво је Оскар Пјастри обишао Расела, па је Британац потом одлучио да врати место Антонелију. Берман је успео да остане испред Пјастрија, али уз доста среће, јер је виртуелно возило безбедности истакнуто на два круга до краја. То је са друге стране помогло и Шарлу Леклеру да задржи друго место у односу на Макса Ферштапена.
Норис сада има 357 бодова, један више од Пјастрија, док је Ферштапен трећи са 321.
Наредна трка вози се у Бразилу 9. новембра.