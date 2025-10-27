broken clouds
ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић пала на 70. место, Арина Сабаленка и даље прва

27.10.2025. 10:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
danilovic
Фото: Printscreen/youtube/Eurosport Tennis

Најбоље рангирана српска тенисерка Олга Даниловић покварила је пласман за 21 позицију на најновијој ВТА листи и тренутно је 70. играчица света са 957 бодова.

Другорангирана српска тенисерка Лола Радивојевић задржала је 145. место са 517 поена.

Нина Стојановић је поправила пласман за пет позиција и тренутно је на 164. месту ВТА листе са 436 поена. Теодора Костовић је напредовала за једну позицију и од данас је 188. тенисерка света са 382 поена.

Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 9.870 бодова. Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место са 8.195 поена, а потом следе Американке Коко Гоф, Аманда Анисимова и Џесика Пегула.

Елена Рибакина из Казахстана и Американка Медисон Киз напредовале су за по једно место на ВТА листи. Рибакина је сада шеста тенисерка света, док је Киз седма.

Италијанка Јасмин Паолини је пала на осму позицију на ВТА листи, а у ТОП 10 најбољих тенисерки света налазе се још Рускиње Мира Андрејева и Екатерина Александрова.

ВТА листа олга даниловић Олга Даниловић ВТА
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
