ПРЕМИНУО ЧУВЕНИ ГОЛМАН РЕАЛ МАДРИДА: Очоторена је бранио за Реал од 1982. до 1988. године, а са мадридским клубом освојио је шест трофеја

27.10.2025. 11:25 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Некадашњи голман Реала Хосе Мануел Очоторена преминуо је у 64. години, саопштио је мадридски фудбалски клуб.

У саопштењу се наводи да су председник Реала Флорентино Перез и Управни одбор мадридског клуба изразили дубоко жаљење поводом смрти Очоторене.

"Реал Мадрид упућује искрено саучешће његовој породици, бившим саиграчима, пријатељима и свим клубовима за које је наступао током богате каријере", наводи се у саопштењу Реала.

Очоторена је бранио за Реал од 1982. до 1988. године, а са мадридским клубом освојио је шест трофеја. Он је поред Реала бранио за Кастиљу, Валенсију, Тенерифе, Логроњес и Сантандер.

"Био је део шпанске репрезентације на Светском првенству у Италији 1990. године. Очоторена је по завршетку играчке каријере успешно радио као тренер голмана у Валенсији, Ливерпулу и репрезентацији Шпаније. Био је тренер голмана у репрезентацији Шпаније од 2004. до 2021. године, а са националним тимом је у то време освојио једно Светско првенство и два Европска шампионата", саопштено је из Реала.

