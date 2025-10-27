НВОРА? МОЖДА СУ ЧУДА МОГУЋА: Обрадовић о саставу који ће извести против Асвела у Арени
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у уторак од 19 часова у Београдској арени екипу Асвела у седмом колу Евролиге.
– Џеред Батлер је на прегледима. Видећемо да ли може да се оспособи сутра, и физички и папиролошки. Добићемо у току дана ту информацију. На дан утакмице ћу донети одлуку – рекао је тренер Звезде Саша Обрадовић у обраћању новинарима.
– Што се тиче Џордана Нворе, ту је још отворена ситуација. Није тренирао, видећемо, можда су чуда могућа – додао је тренер Звезде.
Црвена звезда је у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележила четири победе и два пораза, док Асвел има скор 2/4.
– Неће бити сигурно лако против Асвела. Свака утакмица са новим играчима је нова хемија. Па и кад дође Батлер, неће моћи да се све посложи у једном тренингу. Све то зависи од свих играча, сваког у клубу и навијача. Очекујем да имамо заједништво, знам да неке ствари неће ићи како смо замислили. И они су у лошој ситуацији што се тиче повређених играча. Њима главни играчи изостају. Менталитет Асвела је другачији од оних који увек морају да победе и буду у плеј-офу. Очекиваћу исти приступ као против Меге, да имамо агресивност и верујем да ће бити добро и под тешким околностима – истакао је Обрадовић.
Он је навео да играчи Звезде морају да задрже вољни моменат на утакмици са Асвелом.
– Мислим да доста можемо да добијемо са тим. Што се тиче тактике против Асвела, само агресивност у оба правца, као што је било у ових неколико утакмица. Тако би требало да играмо. Морамо 40 минута да имамо ритам, не можемо да играмо спорији ритам у овом моментима, иако је то добро некад да се ради. Кључ је можда у неким лаким поенима у контранападу, што ти даје неко самопоуздање – закључио је Обрадовић.