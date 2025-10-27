few clouds
НВОРА? МОЖДА СУ ЧУДА МОГУЋА: Обрадовић о саставу који ће извести против Асвела у Арени

27.10.2025. 15:09 15:12
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у уторак од 19 часова у Београдској арени екипу Асвела у седмом колу Евролиге.

Џеред Батлер је на прегледима. Видећемо да ли може да се оспособи сутра, и физички и папиролошки. Добићемо у току дана ту информацију. На дан утакмице ћу донети одлуку рекао је тренер Звезде Саша Обрадовић у обраћању новинарима.

Што се тиче Џордана Нворе, ту је још отворена ситуација. Није тренирао, видећемо, можда су чуда могућа додао је тренер Звезде.

Црвена звезда је у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележила четири победе и два пораза, док Асвел има скор 2/4.

Неће бити сигурно лако против Асвела. Свака утакмица са новим играчима је нова хемија. Па и кад дође Батлер, неће моћи да се све посложи у једном тренингу. Све то зависи од свих играча, сваког у клубу и навијача. Очекујем да имамо заједништво, знам да неке ствари неће ићи како смо замислили. И они су у лошој ситуацији што се тиче повређених играча. Њима главни играчи изостају. Менталитет Асвела је другачији од оних који увек морају да победе и буду у плеј-офу. Очекиваћу исти приступ као против Меге, да имамо агресивност и верујем да ће бити добро и под тешким околностима истакао је Обрадовић.

Он је навео да играчи Звезде морају да задрже вољни моменат на утакмици са Асвелом.

Мислим да доста можемо да добијемо са тим. Што се тиче тактике против Асвела, само агресивност у оба правца, као што је било у ових неколико утакмица. Тако би требало да играмо. Морамо 40 минута да имамо ритам, не можемо да играмо спорији ритам у овом моментима, иако је то добро некад да се ради. Кључ је можда у неким лаким поенима у контранападу, што ти даје неко самопоуздање закључио је Обрадовић.

кк црвена звезда саша обрадовић евролига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
