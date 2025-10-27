КЕЦМАНОВИЋ БОЉИ ОД КОВАЧЕВИЋА: Србин у другом колу мастерса у Паризу
27.10.2025. 17:25 17:29
Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у друго коло мастерса у Паризу.
Победио је Американца Александра Ковачевића резултатом 2:1 (6:4, 1:6, 7:6(7:2)) за два сата и 23 минута.
У првом сету Ковачевић, 64. на АТП листи, први стиже до брејка, али Кецмановић, 53. на листи, прави затим два брејка и осваја први сет. У другом сету Ковачевић прави два брејка и тако лако уводи меч у трећи одлучујући сет.
У трећем сету, код вођства 5:4, на сервис Ковачевића Кецмановић није искористио једну сет лопту. На крају је одлучивао тај-брејк у ком је Србин био много бољи и тако стигао до победе.
Противник Кецмановићу у другом колу биће Аргентинас Франсиско Серундоло који је раније данас лако елиминисао Дамира Џумхура из Босне и Херцеговине.