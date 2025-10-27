light rain
ОВАКО МАКАБИ ПОКАЗУЈЕ ЗАХВАЛНОСТ: Звезда ће имати подршку навијача у Пиониру

27.10.2025. 17:17 17:19
Пише:
Дневник
Извор:
Меридиан спорт
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Макабија дочекаће као домаћини у Београду Црвену звезду у Евролиги.

Израелски клуб већ дуже време мора међународне утакмице да игра ван Тел Авива, а Београд је изашао у сусрет клубу, који је „домаћин“ у главном граду Србије. 

Понос Израела зна то да цени и то ће доказати у четвртак у 20.05, у дворани „Александар Николић“, када му у госте долази Црвена звезда.

Како Меридиан спорт сазнаје, Макаби је договорио са црвено-белима да на тој утакмици Звезда има подршку 700 навијача. 

Клубу са Малог Калемегдана биће продато толико улазница због одличних односа два клуба, домаћинства и помоћи чети из Тел Авива у последње две године.

кк црвена звезда кк макаби евролига
Извор:
Меридиан спорт
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
