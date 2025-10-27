Сахране за уторак, 28. октобар
27.10.2025. 13:59 14:08
На Градском гробљу у Новом Сад у уторак ће бити сахрањени:
Хосеин Мохамада Фарзи Хамедани (испраћај) (1960) у 09.45
Шандор Иштвана Даниш (испраћај) (1952) у 10.30
Данило Драгослава Дашић (урна) (1951) у 11.15
Бранка Стојана Крижнар (1931) у 12.00
Радован Ђуре Јањић (1950) у 12.45
Татјана Милана Татић (1968) у 13.30
Љиљана Војислава Предојевић (1952) у 14.15
Миладин Рајка Дутина (1952) у 15.00
Ново гробље, Петроварадин
Миле Вује Кљајић (1940) у 13.00
Рената Марије Игњатовић-Париги (1928) у 15.00
Горње гробље, Ковиљ
Милвоје Милуна Јовић (1955) у 13.00
Гробље у Каћу
Милоша Бранка Радина (1930) у 15.00