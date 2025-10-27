few clouds
Сахране за уторак, 28. октобар

На Градском гробљу у Новом Сад у уторак ће бити сахрањени:

Хосеин Мохамада Фарзи Хамедани (испраћај) (1960) у 09.45

Шандор Иштвана Даниш (испраћај) (1952) у 10.30

Данило Драгослава Дашић (урна) (1951) у 11.15

Бранка Стојана Крижнар (1931) у 12.00

Радован Ђуре Јањић (1950) у 12.45

Татјана Милана Татић (1968) у 13.30

Љиљана Војислава Предојевић (1952) у 14.15

Миладин Рајка Дутина (1952) у 15.00

Ново гробље, Петроварадин

Миле Вује Кљајић (1940) у 13.00

Рената Марије Игњатовић-Париги (1928) у 15.00

Горње гробље, Ковиљ

Милвоје Милуна Јовић (1955) у 13.00

Гробље у Каћу

Милоша Бранка Радина (1930) у 15.00

