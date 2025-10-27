broken clouds
12°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РСС ПРОМОВИСАО РАУЛА ГОНЗАЛЕСА: Веома сам срећан и почаствован што ћу бити селектор Србије

27.10.2025. 12:04 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
gonzales
Фото: Youtube Printscreen/EHF Home of Handball

Веома сам срећан и почаствован што ћу бити селектор Србије, изјавио је нови селектор мушке рукометне репрезентације Србије Шпанац Раул Гонзалес.

Рукометни савез Србије (РСС) је данас у Београду званично промовисао Раула Гонзалеса као новог селектора Србије.

"Требало би да припремимо тим за Европско првенство које следи и циљ је да прођемо групу. Ово је тим који има квалитет, дошао сам овде како бисмо направили резултате. Знамо да имамо тешку групу на ЕП, али имамо јасан циљ и идемо ка томе", рекао је Раул Гонзалес на конференцији за медије.

Србија ће на ЕП 2026. играти у групи А у данском Хернингу са селекцијама Шпаније, Немачке и Аустрије.

"Тешка група, али морамо да играмо као прави. Ми смо Србија, представљамо државу и морамо да будемо спремни. Да идемо утакмицу по утакмицу, прва је најбитнија па свака следећа. Спремићемо се, морамо да будемо спремни и да репрезентујемо државу на најбоји начин", додао је нови селектор Србије.

раул гонзалес рукометаши србије
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕЛЕКТОР РУКОМЕТАША СРБИЈЕ РАУЛ ГОНЗАЛЕС ОДАБРАО СТРУЧНИ ШТАБ: Прибак десна рука
рк војводина

СЕЛЕКТОР РУКОМЕТАША СРБИЈЕ РАУЛ ГОНЗАЛЕС ОДАБРАО СТРУЧНИ ШТАБ: Прибак десна рука

19.06.2025. 13:46 13:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај