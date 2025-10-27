РСС ПРОМОВИСАО РАУЛА ГОНЗАЛЕСА: Веома сам срећан и почаствован што ћу бити селектор Србије
Веома сам срећан и почаствован што ћу бити селектор Србије, изјавио је нови селектор мушке рукометне репрезентације Србије Шпанац Раул Гонзалес.
Рукометни савез Србије (РСС) је данас у Београду званично промовисао Раула Гонзалеса као новог селектора Србије.
"Требало би да припремимо тим за Европско првенство које следи и циљ је да прођемо групу. Ово је тим који има квалитет, дошао сам овде како бисмо направили резултате. Знамо да имамо тешку групу на ЕП, али имамо јасан циљ и идемо ка томе", рекао је Раул Гонзалес на конференцији за медије.
Србија ће на ЕП 2026. играти у групи А у данском Хернингу са селекцијама Шпаније, Немачке и Аустрије.
"Тешка група, али морамо да играмо као прави. Ми смо Србија, представљамо државу и морамо да будемо спремни. Да идемо утакмицу по утакмицу, прва је најбитнија па свака следећа. Спремићемо се, морамо да будемо спремни и да репрезентујемо државу на најбоји начин", додао је нови селектор Србије.