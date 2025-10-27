Војводина дочекује београдске црвено-беле
У ЧЕТВРТАК ЈЕ СУПЕРЛИГАШКИ ДЕРБИ У НОВОМ САДУ, СТИЖЕ ЦРВЕНA ЗВЕЗДА: Шампионски изазов за мотив више
Тим Војводине спада у ред ретких суперлигашких екипа који су минулих година у сусретима са Црвеном звездом остајали непоражени.
Голом Медојевића у финишу утакмице доигравања у Београду Новосађани су освојили један бод и тако ублажили негативан биланс од два пораза у основном делу првенства.
Упркос поразу, међутим, меч на „Карађорђу“ остао је у сећању фудбалских поштовалаца и због резултата 5:3 за шампиона (након Вошиног вођства од 2:0), али и због чињенице да је резултат, у равноправном отвореном надметању могао да буде и у обрнутој пропорцији.
Отуда и претпоставка да домаћини могу госте да изазову и да им стану на црту, осокољени игром и резултатима минулих седмица.
– Атмосфера у свлачионици је одлична, након две убедљиве победе у низу – сагласан је Вошин новајлија Милан Коларевић, који је доласком из Вождовца најпре у Кабелу потврдио суперлигашки квалитет да би у четири првенствене утакмице у дресу Војводине, уз две асистенције, против Напретка у Крушевцу био и стрелац једног од четири поготка. – Најважније је да је тим поново успоставио победнички дух. Верујем да можемо да будемо још бољи, што ћемо и да докажемо у наставку сезоне.
Самопоуздање и победнички дух, о чему сведочи Коларевић, елементи су на којима је и тренер Мирослав Тањга инсистирао од када је прихватио улогу шефа стручног штаба. Тим шампионског профила, с друге стране терена, представља и изазов више у односу на све претходне утакмице.
– Сваки наш играч радује се дербију са Црвеном звездом – тврди Коларевић. – Ни ја нисам изузетак. Најбоље можете да измерите сопствену вредност и домете у сусрету са најбољима. Поштујемо противника, као што смо поштовали свакога и пре дербија. Истовремено, уз дужно поштовање, дајемо све од себе да стигнемо до циља, а наш циљ је победа, без обзира ко је на другој страни терена. Са намером да победимо шампиона изаћи ћемо на терен и у четвртак. Оптимизам заснивамо на квалитетном раду, дисциплини и припреми сваке утакмице. Знамо њихов квалитет, али фокусирани смо на нашу игру и оно што можемо да контролишемо. Верујемо у систем и тимску хемију коју градимо из меча у меч.
Одложена утакмица трећег суперлигашког кола, између Војводине и Црвене звезде, је у четвртак од 18 часова на „Карађорђу“ у Новом Саду.
ПОДРШКА НАВИЈАЧА ЗНАЧАЈНА
Подршку навијача и Коларевић и његови саиграчи виде као значајан допринос намери да победе Звезду.
– Најпре бих захвалио нашим навијачима који су увек уз клуб и који нам, из утакмице и утакмицу, пружају максималну подршку – искрен је млади Вошин нападач. - Позивам их и сада, у име колектива, да дођу у што већем броју. Њихова подршка нам је од огромног значаја, нарочито када играмо са екипама које претендују на место у врху табеле. О значају подршке у дербију са Звездом не бих ни да образлажем, само се по себи разуме.