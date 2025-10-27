few clouds
13°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОШИН РАНЂЕЛОВИЋ ЈЕ НАЈБОЉИ ИГРАЧ 13. КОЛА СУПЕРЛИГЕ: Још двојица из „Старе даме“ у идеалном тиму

27.10.2025. 14:37 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Фудбалери Војводине победили су у гостима екипу Напретка резултатом 4:1 у 13. колу Моцарт Бет Супер лиге Србије.

Одличну партију пружио је још једном Лазар Ранђеловић. Осим што је постигао гол за 4:0 у 42. минуту, асистирао је још код два. 

Понео је зато епитет најбољег играча 13. кола Суперлиге Србије. 

У идеалном тиму кола су из Вошиних редова, осим Ранђеловића, место нашли и Драган Кокановић, такође стрелац поготка против Напретка (за 1:0) и Лазар Николић.

Вошин кутак фк војводина лазар ранђеловић суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДВЕ ПОБЕДЕ У НИЗУ ОД ПО 4:1 УЧВРСТИЛЕ ВЕРОВАЊЕ У МОГУЋНОСТИ ВОШИНОГ КОЛЕКТИВА: Са Звездом за коначну оцену јесени
спорт

ДВЕ ПОБЕДЕ У НИЗУ ОД ПО 4:1 УЧВРСТИЛЕ ВЕРОВАЊЕ У МОГУЋНОСТИ ВОШИНОГ КОЛЕКТИВА: Са Звездом за коначну оцену јесени

26.10.2025. 16:18 16:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) НОВИ ВОШИН УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ У КРУШЕВЦУ: Загревање за дерби са шампионом
спорт

(ВИДЕО) НОВИ ВОШИН УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ У КРУШЕВЦУ: Загревање за дерби са шампионом

24.10.2025. 17:56 18:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај