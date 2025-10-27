ВОШИН РАНЂЕЛОВИЋ ЈЕ НАЈБОЉИ ИГРАЧ 13. КОЛА СУПЕРЛИГЕ: Још двојица из „Старе даме“ у идеалном тиму
Фудбалери Војводине победили су у гостима екипу Напретка резултатом 4:1 у 13. колу Моцарт Бет Супер лиге Србије.
Одличну партију пружио је још једном Лазар Ранђеловић. Осим што је постигао гол за 4:0 у 42. минуту, асистирао је још код два.
Понео је зато епитет најбољег играча 13. кола Суперлиге Србије.
Najbolji igrač 13. kola Mozzart Bet Super lige je Lazar Ranđelović iz Vojvodine! ⚽️💪🇷🇸#mozzartbetsuperligasrbije pic.twitter.com/SckTlctwfP
— Mozzart Bet Super liga Srbije (@SuperLigaSrbija) October 27, 2025
У идеалном тиму кола су из Вошиних редова, осим Ранђеловића, место нашли и Драган Кокановић, такође стрелац поготка против Напретка (за 1:0) и Лазар Николић.
Najbolji tim 13. kola Mozzartbet Super lige Srbije ⚽️🇷🇸🏆#mozzartbetsuperligasrbije pic.twitter.com/7amwj2LSM4
— Mozzart Bet Super liga Srbije (@SuperLigaSrbija) October 27, 2025