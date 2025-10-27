КАПИТЕН „ДЕЛФИНА“ И ДАЉЕ ВАН СТРОЈА: Раднички ослабљен, Јакшић санира повреду
Ватерполиста Радничког из Крагујевца и капитен српске репрезентације Никола Јакшић биће ван базена још најмање месец дана.
У питању је хронична повреда зглоба рамена, саопштио је клуб из Шумадије.
Крагујевчани су започели сезону без најбољег играча из претходне сезоне, а новим прегледима утврђено је да је повреда озбиљнијег карактера него што се првобитно мислило и да ће се Јакшић касније од планираног вратити у базен.
Узданици Уроша Стевановића и шампиона Србије и региона дијагностикована је хронична повреда зглоба рамена, повреда која осим терапије захтева и мировање, па ће капитен српске репрезентације у наредних месец дана имати сталне терапије и лагани повратак у базен.
Ради се о повреди коју Јакшић има већ дуго услед сталних обавеза у клубу и репрезентацији и која никада није до краја и на прави начин залечена.