КАПИТЕН „ДЕЛФИНА“ И ДАЉЕ ВАН СТРОЈА: Раднички ослабљен, Јакшић санира повреду

27.10.2025. 17:40 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ВК Раднички

Ватерполиста Радничког из Крагујевца и капитен српске репрезентације Никола Јакшић биће ван базена још најмање месец дана.

У питању је хронична повреда зглоба рамена, саопштио је клуб из Шумадије.

Крагујевчани су започели сезону без најбољег играча из претходне сезоне, а новим прегледима утврђено је да је повреда озбиљнијег карактера него што се првобитно мислило и да ће се Јакшић касније од планираног вратити у базен.

Узданици Уроша Стевановића и шампиона Србије и региона дијагностикована је хронична повреда зглоба рамена, повреда која осим терапије захтева и мировање, па ће капитен српске репрезентације у наредних месец дана имати сталне терапије и лагани повратак у базен.

Ради се о повреди коју Јакшић има већ дуго услед сталних обавеза у клубу и репрезентацији и која никада није до краја и на прави начин залечена.

Спорт Ватерполо
