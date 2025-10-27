light rain
ВРЕМЕ ЈЕ ДА СЕ ПАТИКЕ ИСПРЉАЈУ: 13. Фрушка гора Опен у недељу на Главици

27.10.2025. 16:40 16:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: АРК Фрушка гора

Атлетско-рекреативни клуб „Фрушка гора” из Новог Сада у недељу, 2. новембра организује 13. Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању.

Такмичење ће се одржати на локалитету Главица, код планинарског дома „Занатлија”, у 11.30 часова. 

Манифестација у програму има две трке – Мала трка је дужине 6 километара, што износи један круг, а Велика трка дужине два круга, односно 12 километара. Пријаве су трајале до понедељка, 27. октобра. 

спорт
Фото: АРК Фрушка гора

– Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању настало је као рођенданска трка нашег члана и једног од оснивача клуба Бошка Ступара и одржало се до данас па је тако пред нама тринаесто издање. Трчање по планини је посебан вид тркачког мазохизма у ком наши тркачи баш уживају. Блато са патика и опреме опере машина за веш, а осмехе на лицима након успешно завршене, не баш лаке трке, не може нико обрисати – истичу из АРК „Фрушка гора“, који је основан 2008. с циљем да популаризује рекреативно трчање. 

О Атлетско-рекреативном клубу „Фрушка Гора”

Клуб организује и чувени Ноћни маратон, који је ове године прославио 16 година постојања, као и Рециклажни маратон, који ће 21. децембра бити одржан 13. пут и за који су пријаве већ отворене на овом ЛИНКУ.

– Циљ клуба је, пре свега, популаризација рекреативног трчања, због чега је и основан. У складу са тим клуб организује бесплатне тренинге два пута недељно, уторком и четвртком, у 20.00 часова на Ђачком игралишту. Главна сврха трка које организујемо је промовисање спорта као здравог начина живота и наглашавање да се спортом могу бавити сви, да није резервисан само за врхунске спортисте у шта се они који дођу на наше тренинге могу и сами уверити. Мислимо да смо у намери да популаришемо трчање, и спорт генерално, успели, јер је данас број рекреативних тркача веома порастао. Оно што је порасло јесте и број трка. Данашњи календар сваког тркача преплављен је тркама где они треба да одлуче на којима ће учествовати. Ми се трудимо да на нашим тркама понудимо нешто што је другачије – наводе из клуба. 

арк фрушка гора планинско трчање фрушка гора
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
