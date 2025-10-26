ДВЕ ПОБЕДЕ У НИЗУ ОД ПО 4:1 УЧВРСТИЛЕ ВЕРОВАЊЕ У МОГУЋНОСТИ ВОШИНОГ КОЛЕКТИВА: Са Звездом за коначну оцену јесени
Свако у спорту има право да победу планира и да јој се нада, без обзира на позицију на табели и на вредност противника, било у појединачном или у екипном спорту.
С друге стране, нико нема право да икоме намеру оспорава, тим пре ако минули рад даје основ веровању у могућност реализације по мери жеље навијачке. Отуда и рачуница да би Војводина могла да се у четвртак супротстави шампионском саставу Црвене звезде, који годинама суверено влада српским фудбалским простором.
Максималан Звездин учинак у минулих 10 утакмица јасно Београђане профилише као фаворита у дербију одложеног трећег суперлигашког кола. Новосађани, међутим, имају сасвим довољно разлога за веру да могу да одиграју на нивоу који би био довољан за равноиправну борбу на терену „Карађорђа“.
Војводина је убедљиво трећа табели, трећа је и на основу гол-разлике после 12 утакмица, трећа по броју победа, као и на основу збира пораза, по броју постигнутих голова такође је трећа у суперлигашком поретку, дели друго место по броју примљених голова... Наведени низ из личне карте Вошине јесени нити јесте нити би могао да буде, сам по себи, одлучујући моменат за успех у дербију који следи.
У сваком случају јесте довољан и убедљив оквир за позивницу навијачима да попуне трибине „Карађорђа“ и да се придруже колективу који планира и који врло озбиљно намерава да низ за респект оплемени резултатом који би зуначио више од тренутног дијаметра између београдског и новосадског распореда беле и црвене.
Улазнице су у продаји он лајн и у Вошиној продавници испод јужне трибине стадиона. Цена места на западној трибини стаје 2.500, на истоку 1.500 и на југу 1.200 динара. На дан утакмице, у 15 часова, отварају се благајне на југу и на истоку „Карађорђа“. Дерби између Војводине и Црвене звезде у четвртак почиње у 18 часова.