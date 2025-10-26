light rain
ШАХОВСКИ МИНИ-ТУРНИР „ВРШАЦ 2025“: Виктор Панић победник

26.10.2025. 18:25




спорт
Фото: Петар Стајић

Шаховски клуб „Бора Костић“ из Вршца је, у својим просторијама, од 17. до 19. октобра организовао отворени мини-турнир у стандардном шаху „Вршац 2025“.

Окупило се 27 такмичара из Босне и Херцеговине, Румуније, Турске и Србије. Оно што је посебно красило овај леп догађај је то што су се окупили шахисти различите животне доби и шаховске вештине, да међусобно, потпуно равноправно, поделе таблу са 64 поља. 

Играло се пет кола, по Швајцарском систему паровања. То га сврстава у категорију тако званих „викенд турнира“. Директор турнира је био велемајстор Бобан Богосављевић, а главни судија Петар Стајић, ФИДЕ арбитар. Обојица су из „града под кулом“.

спорт
Фото: Петар Стајић

На крају, овом турниру није недостајало ни неизвесности. Прва тројица су имала по четири поена, па је распоред награда морао да одлучи скраћени Бухолц. Најбоље додатне критеријуме је имао Виктор Панић, из БиХ, па је он освојио и прву награду у износу од 15000 динара. Њега су пратили Илија Милић на другом и Вељко Дикић на трећем месту. Поред њих, награђени су и такмичари до шестог места: Лазар Петровић, Ђорђе Митрованов и Александар Ђилас

Организатор је обезбедио и робне награде за два најуспешнија полазника шаховске школе клуба из Вршца, Василија Анкића и Душана Видаковића. Обојица су имали по 2,5 поена.             






Спорт Шах
