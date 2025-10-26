light rain
СПЕКТАКЛ У ЕЛ КЛАСИКУ: Мадриђани славили над Барселоном

26.10.2025. 19:17
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Bernat Armangue

Фудбалери Реал Мадрида савладали су Барселону резултатом 2:1 у спектакуларном Ел Класику у 10. колу шпанске Ла Лиге.

Килијан Мбапе у 22. и Џуд Белингем у 43. минуту били су стрелци за Мадриђане, док је једини погодак за Каталонце постигао Фермин Лопез у 38. минуту.

Реал је могао до убедљивије победе, али су га у томе спречили ВАР - поништен пенал и сјајан гол Мбапеа, као и голман Барселоне Војчех Шчесни, који је у 52. минуту одбранио пенал Французу.

Меч је обележио и Винисијус Жуниор, који је био љут и разочаран када је уместо њега у 72. минуту ушао Родриго.

Реал води на табели са 27 бодова, пет више од Барселоне.

Спорт Фудбал
