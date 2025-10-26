ДАНГУБИЋ ДВОЦИФРЕН У ПОБЕДИ ДУБАИЈА: Петрушев солидан против Крке
26.10.2025. 18:16 18:18
Коментари (0)
Кошаркаши Дубаија победили су у Новом Месту екипу Крке резултатом 83:79 у утакмици четвртог кола групе А регионалне АБА лиге.
Најефикаснији у екипи Дубаија био је Двејн Бејкон са 19 поена, док је Коста Кондић додао 13. Српски кошаркаш Немања Дангубић забележио је 11 поена и четири скока, док је његов сународник Филип Петрушев постигао седам поена уз три ухваћене лопте и три асистенције.
Код домаћих, најбољи је био Виктор Бејли са 25 поена.
Кошаркаши Дубаија су у досадашњем делу сезоне у АБА лиги забележили четири победе, док Крка има четири пораза. Дубаи ће у наредном, петом колу регионалног такмичења дочекати Партизан, док ће Крка играти у Подгорици против Студентског центра.