ДАНГУБИЋ ДВОЦИФРЕН У ПОБЕДИ ДУБАИЈА: Петрушев солидан против Крке

26.10.2025. 18:16 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ABA liga/Krka/Drago Perko/kosarka.si

Кошаркаши Дубаија победили су у Новом Месту екипу Крке резултатом 83:79 у утакмици четвртог кола групе А регионалне АБА лиге.

Најефикаснији у екипи Дубаија био је Двејн Бејкон са 19 поена, док је Коста Кондић додао 13. Српски кошаркаш Немања Дангубић забележио је 11 поена и четири скока, док је његов сународник Филип Петрушев постигао седам поена уз три ухваћене лопте и три асистенције.

Код домаћих, најбољи је био Виктор Бејли са 25 поена.

Кошаркаши Дубаија су у досадашњем делу сезоне у АБА лиги забележили четири победе, док Крка има четири пораза. Дубаи ће у наредном, петом колу регионалног такмичења дочекати Партизан, док ће Крка играти у Подгорици против Студентског центра.

 

АБА лига немања дангубић Филип Петрушев
Кошарка
