ОХРАБРУЈУЋЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА ВЕЧИТЕ: Партизан у плеј-офу, Звезда у плеј-ину Евролиге

26.10.2025. 17:48 17:52
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./КК Партизан Моцарт бет/Драгана Стјепановић

Аналитичка агенција Figurei8ht из Грчке објавила је прву статистичку пројекцију ове сезоне у Евролиги.

Резултати су охрабрујући за српске клубове - Партизан и Црвена звезда тренутно се налазе међу екипама са највећим изгледима за пласман у плеј-оф.

Модел, који се редовно ажурира на мрежи Икс, заснива се на комбинацији офанзивног и дефанзивног рејтинга, као и на 10.000 поновљених симулација такмичења, чиме се добија вероватноћа завршног пласмана сваког тима.

Према тој анализи, Партизан је пројектован да сезону заврши са 20,8 победа, што га сврстава на шесту позицију у укупном поретку.

Тим Жељка Обрадовића има 25 одсто шанси да заврши у Топ 4, 40 одсто да буде међу шест најбољих, док је вероватноћа да уђе у првих десет чак 68 процената. Другим речима, црно-бели би по овој процени сигурно били део борбе за плеј-оф, макар кроз плеј-ин формат.

Нешто иза њих налази се Црвена звезда, са 20,5 пројектованих победа, што је позиционира на осмо место. Екипа Саше Обрадовића има 21 проценат шанси да се домогне Топ 4, 35 процената да заврши међу шест, и 63 процента изгледа да се нађе у првих десет.

На врху листе налазе се Олимпијакос са 24,6 очекиваних победа и Панатинаикос са 23,8, који тренутно имају највеће изгледе за директан пласман у доигравање (71% и 61%).

 

Б92

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
