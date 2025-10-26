СЕДМА ПОБЕДА РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ У АРКУС ЛИГИ: Каква Воша? Страшна Воша!
Скоро ће новембар а Новосађани још не знају за пораз и како тренутно играју наставиће у том ритму. Седми тријумф у Аркус лиги Новосађани су уписали против Радничког у Крагујевцу 38:24.
Играла је Воша у првом полувремену као шампион, што Новосађани поново желе да буду. Напада је функционисао добро где су предњачили крила Бојан Рађеновић и Вукашин Воркапић, док је најбољу партију ове сезоне одиграо десни бек Милан Милић и са пет голова у првих 30 минута подсетио на партије које је пружао пре тешке повреде колена. Муке црвено-белима правио је пивот Радничког Радован Маљевић који је требао да појача конкуренцију на црти у Војводини, али је одлучено да и ову сезону проведе у Шумадији.
У наставку чета Владана Матића је играла онолико колико је било потребно. Вјачеслав Салдатенка је имао неколико важних интеревцнија као и у првом делу, а Матића је могао да радује и гол Андрије Станкова који је паузирао због повреде. Новајлија, Матија Николић наставио је са добрим играма и показао да и те како може да одмени Стефана Додића.
Раднички – Војводина 24:38 (9:20)
КРАГУЈЕВАЦ: СПД Језеро, гледалаца: 300. Судије: Бердић и Шорак (Београд). Седмерци: Раднички 4 (4), Војводина 1 (1). Искључења: Раднички 6, Војводина 4 минута.
РАДНИЧКИ: С. Ђерић (1 одбрана), Петровић 3, Јовановић 1 (5 одбрана), Маљевић 7, Колаковић, Мутавџић 1, Мојсиловић 1, Медић 1, Касаловић 2, Хорват 5 (4), Баруџић 1, Карановић 1, Л. Ђерић 4, Станојев, Живановић, Барјактаревић.
ВОЈВОДИНА: Салдатенка (11 одбрана), Диздар (1 одбрана), Воркапић 5 (1), Раденковић 1, Милић 6, Милета 3, Вуковљак, Станков 1, Пушица 1, Чабрило 4, Рађеновић 4, Срдановић 2, Николић 6, Еномото 4, Предовић 1, Јовановић.