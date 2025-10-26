moderate rain
10°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕДМА ПОБЕДА РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ У АРКУС ЛИГИ: Каква Воша? Страшна Воша!

26.10.2025. 21:02 21:38
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
аркус лига
Фото: аркус лига

Скоро ће новембар а Новосађани још не знају за пораз и како тренутно играју наставиће у том ритму. Седми тријумф у Аркус лиги Новосађани су уписали против Радничког у Крагујевцу 38:24.

Играла је Воша у првом полувремену као шампион, што Новосађани поново желе да буду. Напада је функционисао добро где су предњачили крила Бојан Рађеновић и Вукашин Воркапић, док је најбољу партију ове сезоне одиграо десни бек Милан Милић и са пет голова у првих 30 минута подсетио на партије које је пружао пре тешке повреде колена. Муке црвено-белима правио је пивот Радничког Радован Маљевић који је требао да појача конкуренцију на црти у Војводини, али је одлучено да и ову сезону проведе у Шумадији.

аркус лига: Капитен Војводине Миљан Пушица
Фото: аркус лига: Капитен Војводине Миљан Пушица

У наставку чета Владана Матића је играла онолико колико је било потребно. Вјачеслав Салдатенка је имао неколико важних интеревцнија као и у првом делу, а Матића је могао да радује и гол Андрије Станкова који је паузирао због повреде. Новајлија, Матија Николић наставио је са добрим играма и показао да и те како може да одмени Стефана Додића.

Раднички – Војводина 24:38 (9:20)

КРАГУЈЕВАЦ: СПД Језеро, гледалаца: 300. Судије: Бердић и Шорак (Београд). Седмерци: Раднички 4 (4), Војводина 1 (1). Искључења: Раднички 6, Војводина 4 минута.

РАДНИЧКИ: С. Ђерић (1 одбрана), Петровић 3, Јовановић 1 (5 одбрана), Маљевић 7, Колаковић, Мутавџић 1, Мојсиловић 1, Медић 1, Касаловић 2, Хорват 5 (4), Баруџић 1, Карановић 1, Л. Ђерић 4, Станојев, Живановић, Барјактаревић. 

ВОЈВОДИНА: Салдатенка (11 одбрана), Диздар (1 одбрана), Воркапић 5 (1), Раденковић 1, Милић 6, Милета 3, Вуковљак, Станков 1, Пушица 1, Чабрило 4, Рађеновић 4, Срдановић 2, Николић 6, Еномото 4, Предовић 1, Јовановић. 

Вошин кутак рк војводина Аркус лигa Србије аркус лига Аркус лига за рукометаше аркус лига србије аркус мушка рукометна лига АРКУС СУПЕРЛИГА  ЛИГА СРБИЈЕ
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај