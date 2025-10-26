light rain
Распоред сахрана у понедељак, 27. октобра

26.10.2025. 14:55
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs

Фото: Dnevnik.rs

На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак, 27. октобра ће бити сахрањени:

Ђула Ђуле Баги (1952) у 10:30 сати (испраћај)

Владимир Јована Буила (1964) у 11:15

Сима Васе Керац (1950) у 11:15 (урна)

Олга Милорада Косић (1940) у 12

Милан Марка Ковачевић (1955) у 12:45

Јелена Паје Брзак (1954) у 13:30

Јован Милана Смартек (1964) у 14:15 (испраћај)

Томислав Трајана Богатиноски (1934) у 15

 

На горњем старом гробљу у Футогу биће сахрањена:

Марија Милана Лукач (1938) у 13

 

На горњем гробљу у Ковиљу биће сахрањена:

Софија Жарка Бојић (1937) у 13

 

На новом гробљу у Лединцима биће сахрањена:

Верица Синише Лалић (1976) у 13

