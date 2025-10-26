Распоред сахрана у понедељак, 27. октобра
26.10.2025. 14:55 14:59
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак, 27. октобра ће бити сахрањени:
Ђула Ђуле Баги (1952) у 10:30 сати (испраћај)
Владимир Јована Буила (1964) у 11:15
Сима Васе Керац (1950) у 11:15 (урна)
Олга Милорада Косић (1940) у 12
Милан Марка Ковачевић (1955) у 12:45
Јелена Паје Брзак (1954) у 13:30
Јован Милана Смартек (1964) у 14:15 (испраћај)
Томислав Трајана Богатиноски (1934) у 15
На горњем старом гробљу у Футогу биће сахрањена:
Марија Милана Лукач (1938) у 13
На горњем гробљу у Ковиљу биће сахрањена:
Софија Жарка Бојић (1937) у 13
На новом гробљу у Лединцима биће сахрањена:
Верица Синише Лалић (1976) у 13