РЕКОРДАН БРОЈ ЕКИПА У КЛЕТ ЈУНИОРСКИМ ЛИГАМА ВОЈВОДИНЕ: ШК Капабланка једина максимална
Клет јуниорске лиге, у организацији Шаховског савеза Војводине, почеле су одигравањем прва три кола у Средњој стручној школи „Стеван Петровић-Бриле“ у Руми.
Поред школе домаћина, технички организатор прве трећине овог екипног такмичења шаховских нада Војводине је био локални ШК „Свет шаха“.
Спонзор такмичења најмлађих шахиста је издавачка кућа „Клет“. Оно што је посебно занимљиво јесте да школа ове године слави 60 година постојања, а клуб, који је настао из шаховске секције споменуте школе, 15 година успешног рада. С тога су такмичење отворили председник ШСВ Зоран Станимировић, који је био и главни судија, директор школе домаћина Александар Мишковић и представник „Света шаха“ Драган Јакић.
Ове године је постављен нови рекорд по броју учесника – пријављено је чак 35 екипа. Од тога, најбољих 10 је играло у Клет Првој лиги, а преосталих 25 у другом рангу такмичења. Највише тимова је дошло из Бачке, затим Баната, па Срема. Екипе су сачињавали четири играча (три дечака и макар једна девојчица до 18 година) и резерве. Одиграна су три кола, са убрзаним темпом игре од 25 минута по играчу, уз додатак 10 секунди након сваког одиграног потеза. Жребање у Клет Првој лиги је по Бергеровом систему паровања (свако са сваким), а у Другој по Швајцарском, преко рачунара.
Тренутно, једина екипа у Клет Првој лиги са максималних девет бодова је Капабланка 1992 из Новог Сада, док је бранилац трофеја, Аљехин из Панчева на другом месту. Ове две екипе су одиграле дерби већ у првом колу, у којем су славили Новосађани. За лидере на табели су у првој трећини такмичења играли: Константин Мандраш, Огњен Радић, Теодора Јауковић и Дарја Тимофејева. Боје браниоца трофеја су заступали: Зоја Зец, Дуња Милојевић, Алекса Опачић и Данило Инђић.
Други део Клет јуниорских лига ће се одиграти у Скореновцу.
Табела Клет Прве јуниорске лиге након три кола: 1. Капабланка 1992 9 (9), 2. Аљехин 6 (7,5), 3. Сирмиум 6 (6,5), 4. Бачка Паланка 5 (7,5), 5. Арадац 5 (7), 6. Шахматни кружок 4 (6), 7. Сомборски ШК 3 (4,5), 8. Новосадски ШК 2 (5,5), 9. Шах Арт 1 (4), 10. Петефи Шандор 0 (2,5).
Табела Клет Друге јуниорске лиге након трећег кола: 1. Бубамара 9 (11), 2. Инђија 9 (9,5), 3. Раднички (Кикинда) 9 (9), 4. ШШ Димитријевић 6 (8,5), 5. Свет шаха 6 (8), 6. ШШ Димитријевић 2 6 (7,5), 7. Шах Арт Кућа Здравља 6 (7), 8. Велемајстор 6 (6,5), 9. Новосадски ШК 2 6 (6,5), 10. Шах Арт Југоленд 5 (7), 11. Ковачица 5 (6,5), 12. Велемајстор 2 4 (7), 13. Србобран 4 (6), 14. Хајдук (Чуруг) 4 (5,5), 15. Аљехин-Пролетер (Зрењанин) 4 (5), 16. Свет шаха 4 (5), 17. Раднички 2 (Кикинда) 3 (4,5), 18. Цемент 3 (4), 19. Аљехин-Пролетер 2 3 (4), 20. Аљехин 2 3 (3,5), 21. Шахматни кружок 3 3 (3.5), 22. Бубамара 2 1 (4,5), 23. Сента 1 (4), 24. Петефи Шандор 2 1 (3,5), 25. Шахматни кружок 2 0 (3).
Завршни меч
Меч плеј-офа за улазак у Јужнобачку лигу одигран је 19. октобра Капабланка 1992 – Футог 3,5:2,5. Завршни меч овог мини-турнира ће се одржати данас, а ривали ће бити Селенча и Капабланка. Прве две екипе иду у вишу лигу. Тренутно, Капабланка и Футог имају по једну победу, јер је Футог савладао Селенчу, 12. октобра, резултатом 4:2.