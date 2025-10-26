Одред извиђача “Мирослав Мика Антић“ обележава Дан ослобођења Новог Сада
Одред извиђача „Мирослав Мика Антић“ традиционално обележава 23. октобар – Дан ослобођења Новог Сада.
Тако и ове године, по десети пут реализоваће активност „Микин илегалац“ у оквиру које се деца упознају са историјом Новог Сада проналазећи знаменитости у граду које су у вези са ослобођењем Новог Сада. Учесници решавају шифроване поруке и загонетке како би пронашли те тачке, а манифестација окупља извиђаче и из других градова Србије.
- Прекјуче, већ по традицији, у Градској кући додељена су највиша градска признања, Октобарска награда и Новембарска повеља. Такође већ традиционално, Одред извиђача „Мирослав Мика Антић“ обележава овај значајан историјски датум. Нови Сад је град херој, Европска престоница културе, Омладинска престоница Европе и будућа Европска престоница спорта у којем хармонично живе многе националности због чега је синоним за највише људске и културне вредности. Свим учесницима активности „Микин илегалац“ желим пријатан боравак у Новом Саду, упознавање, дружење и уједно продубљивање пријатељства. Да из нашег града понесу најлепше успомене и да нам се поново врате једном новом приликом – нагласио је помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић који је испред Градске куће поздравио младе извиђаче.
Одред извиђача „Мирослав Мика Антић“ основан је фебруара 2015. године, на насељу Детелинара, са циљем промовисања здравог стила живота код деце и омладине. ОИ „Мирослав Мика Антић“ спроводи програм Савеза извиђача Србије и поштује основе Светске скаутске организације. Како је циљ извиђачке организације да развије све физичке, духовне, друштвене, емотивне, интелектуалне способности код деце и младих и да их васпита у духу патриотизма и свесног доприноса својој локалној заједници, организују широк дијапазон активности.