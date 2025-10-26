light rain
СРПСКИ БОКС ТРИО БЛИСТАО У НЕМАЧКОЈ: Победе Николића, Шендрика и Марића

26.10.2025. 14:05 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Balkan boxing

Српски боксери Јован Николић, Алексеј Шендрик и Марко Марић забележили су победе на професионалној бокс ревији, која је у организацији Балкан боксинга одржана у немачком Либеку.

БСС је подсетио да је у Либеку одржано девет професионалних мечева, а у три су учествовали српски боксери.

Николић (23) је у суперсредњој категорији (до 76,203 килограма) на поене у шест рунди једногласном одлуком судија победио Робина Замору из Никарагве. Српски боксер је до сада остварио девет победа на девет професионалних мечева.

Девет профи мечева у мојој дебитантској години на профи сцени и исто толико победа. Задовољан оствареним резултатима након великог рада гледам напред. Знам да је испред мене још пуно рада, учења, али ништа није тешко када се има јасан циљ, а код мене је то увек победа ма где боксовао и ма против кога. То се никада променити неће, док год будем улазио у ринг увек ћу ићи на победу, јер пораз није опција. Идемо даље, пред нама су нови мечеви и изазови рекао је Николић, пренео је БСС.

Шендрик (22) је у велтер категорији (до 66,6 кг) у шест рунди на поене био бољи од Француза Селаи Татлота. Репрезентативац Србије је у Либеку стигао до треће победе у професионалној каријери.

Марић (19) је у супервелтер категорији (до 69,8 кг) нокаутом у другој рунди победио Мађара Роланда Буђија. Српски боксер је у Либеку забележио пету победу у професионалној каријери.

