ИГРАЧИ ПАРТИЗАНА БЕЗ ИЗЈАВА – Обрадовић након тешког пораза: Немам замерки, имамо бољку која нас прати
Кошаркаши Партизана претрпели су тежак пораз од Париза који је у Београду славио 101:83 у 6. колу Евролиге.
Након пораза новинарима у Београдској арени је речено да играчи неће давати изјаве. Медијима се обратио само тренер Жељко Обрадовић.
– Честитам Паризу на победи. Прво полувреме није било толико лоше, али у другом полувремену ништа није функционисало и Париз је заслужио победу – рекао је Обрадовић.
О организацији напада.
– Имамо четири шута више од Париза за два, три шута за три и 13 слободних бацања више. Они су тим са највише поседа у Евролиги, а ми смо успели да имамо више поседа. Међутим, лоша је била селекција шута и што нисмо у првој четвртини изашли у бонус. То је бољка која нас прати. Немам замерки, осим што мора да се направи фаул.
Да ли су овом тиму потребна још два бека?
– Имамо два повређена играча, Карлик и Шејк који могу да преузму улогу плејмејкера. Лако је препознати доброг играча, али треба да се поклопи доста фактора. Прво он мора да жели, друго треба да можеш да му испуниш неке захтеве. А ту су и остали тимови од којих неки имају веће могућности.