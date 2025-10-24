ПРВИ ИЗАЗОВ ОДБОЈКАША ВОШЕ У СУПЕРЛИГИ: Дочекују Таково у суботу и прижељкују репризу (18)
Осокољени победом над Таковом у осмини финала Купа Србије пре само три дана, одбојкаши Војводине у суботу у 18 часова против истог ривала почињу и надметање у Суперлиги.
Новосађани ће опет у малој сали Спенса одмерити снаге са екипом из Горњег Милановца, а надају се тријумфу и у 3. колу домаћег првенства (прва два су одложена).
Црвено-бели су у среду почели сезону слављем над овим ривалом резултатом 3:2. Имали су домаћи шансе да заврше и раније дуел, али су ипак победу морали да уграбе у тај-брејку.
– Била је то тешка утакмица, јер је од великог значаја и прва у сезони. Знали смо да ће Таково доћи мотивисано и да ће напасти из свих оружја. Док су нам припремни дуели послужили да видимо на чему смо, овај нам значи за даљи развој такмичења и срећан сам због саиграча што смо успели да преломимо и победимо – рекао је дизач Војводине Матија Милановић.
Шеф стручног штаба Новосађана Марко Наранчић истакао је да је ово била психолошки веома захтевна утакмица јер је била на испадање.
– Противник је одиграо одлично, ми смо играли добро, али неке ситуације које је требало да решимо и приведемо утакмицу мирније крају, нисмо успели. Све је то данак младости и то ће из утакмицу у утакмицу бити боље. Важно је да смо победили. Опет играмо код куће с њима у првенству, имамо рецепт, али ће бити тешко да га применимо – поручио је Наранчић.
Улазница за утакмицу у малој сали Спенса је 200 динара, деца до 14 година не плаћају, а и даље је могуће узети сезонску карту за све дуеле клуба у Новом Саду по цени од 1.500 динара.
Суперлига – 3. коло
Партизан – Спартак (С) 2:3
Црвена звезда – Млади радник
Субота
Војводина – Таково (18)
Карађорђе – Ниш (18)
Дубочица – Јединство (СП) (18)
Недеља
Раднички – ВГСК (17)