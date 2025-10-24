ПАРТИЗАН СЛАВИО ПРЕД ПРАЗНИМ ТРИБИНАМА: „Парни ваљак“ рутински против Младости
Фудбалери Партизана убедљиво су победили пред празним трибинама Младост резултатом 3:0 у мечу 13. кола Суперлиге Србије.
Партизан је тренутно први на табели са 31 бодом, Црвена звезда има 30 и две утакмице мање. Младост је 10. са 14 бодова.
Домаћин је повео у 32. минуту, Богдан Костић је шутирао са око 20 метара, лопта је закачила једног дефанзивца гостију и завршила у мрежи.
Предност црно-белих дуплирао је Андреј Костић у 59. минуту, са метар је убацио лопту у мрежу после солопродора и асистенције Дембе Сека. Одличну партију Сек је крунисао голом за коначних 3:0 у 84. минуту.
У наредном колу Партизан гостује Чукаричком, али ће пре тога, у уторак, у шеснаестини финала Купа Србије, играти против Мачве у Шапцу.
Због казне коју је добио због инцидената навијача у мечу против Војводине, Партизан ће и наредну утакмицу на домаћем терену, 8. новембра против Новог Пазара, такође играти без подршке навијача.
Младост ће у наредном колу угостити крагујевачки Раднички, а пре тога ће гостовати Дубочици у Купу Србије.