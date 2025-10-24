moderate rain
10°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАРТИЗАН СЛАВИО ПРЕД ПРАЗНИМ ТРИБИНАМА: „Парни ваљак“ рутински против Младости 

24.10.2025. 19:34 19:46
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана убедљиво су победили пред празним трибинама Младост резултатом 3:0 у мечу 13. кола Суперлиге Србије.

Партизан је тренутно први на табели са 31 бодом, Црвена звезда има 30 и две утакмице мање. Младост је 10. са 14 бодова.

Домаћин је повео у 32. минуту, Богдан Костић је шутирао са око 20 метара, лопта је закачила једног дефанзивца гостију и завршила у мрежи.

Предност црно-белих дуплирао је Андреј Костић у 59. минуту, са метар је убацио лопту у мрежу после солопродора и асистенције Дембе Сека. Одличну партију Сек је крунисао голом за коначних 3:0 у 84. минуту.

У наредном колу Партизан гостује Чукаричком, али ће пре тога, у уторак, у шеснаестини финала Купа Србије, играти против Мачве у Шапцу.

Због казне коју је добио због инцидената навијача у мечу против Војводине, Партизан ће и наредну утакмицу на домаћем терену, 8. новембра против Новог Пазара, такође играти без подршке навијача.

Младост ће у наредном колу угостити крагујевачки Раднички, а пре тога ће гостовати Дубочици у Купу Србије.

Пласман обезедио Sofascore
фк партизан суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Партизан сутра чека Младост, Воша у Крушевцу, Звезда у недељу гостује Радничком (Н)
superliga srbije logo promo

НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Партизан сутра чека Младост, Воша у Крушевцу, Звезда у недељу гостује Радничком (Н)

23.10.2025. 10:33 10:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТСЦ ИЗГУБИО ОД ПАРТИЗАНА: Минималац црно-белих у Бачкој Тополи
спорт

ТСЦ ИЗГУБИО ОД ПАРТИЗАНА: Минималац црно-белих у Бачкој Тополи

18.10.2025. 20:37 20:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај