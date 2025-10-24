overcast clouds
ТУГА У ОСИЈЕКУ - БИВШИ ФУДБАЛЕР ПРЕМИНУО У 42. ГОДИНИ: Срушио се у свлачионици, па изгубио животну битку

24.10.2025. 21:32 21:35
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: Pixabay

Јосип Лукачевић је преминуо у болници у Салцбургу у 42. години, пише хрватски портал „Гол”.

Бивши фудбалер Осијека, Цибалије, Широког Бријега и Лучког, а касније и тренер аустријског нижелигаша Кроација Салцбург, доживео је јак мождани удар у свлачионици свог тима. На поду су га пронашли његови играчи, одмах је пребачен у болницу, прикључен на апарате, прошао кроз две операције – али, нажалост, није издржао.

Вест о његовој смрти потврдио је и клуб у којем је оставио један од најдубљих трагова – НК Осијек.

Играо је на позицији левог бека, био је познат по снажном шуту и одличном центаршуту, али га највише памте по – људскости. У Осијек је стигао из Цибалије, а након тога каријеру наставио у Лучком. Пре тога је играо за Широки Бријег, а имао је и епизоду у Русији, где је наступао за Владивосток.

 

фудбал
Спорт Фудбал
