"Свој позив је живео срцем"
(ФОТО) ОДЛАЗАК УГЛЕДНОГ ЛЕКАРА У 75. години умро др Цвеја Аларгић: Готово четири деценије био је уз своје пацијенте
Доктор Цвеја Аларгић преминуо је данас у 75. години.
Аларгић, угледни лекар из Сремске Митровице је човек који је свој позив живео до последњег дана, са људскошћу, скромношћу и неисцрпном преданошћу.
Др Цвеја Аларгић рођен је 1951. године у Великим Радинцима, где је провео детињство и младост. Са тринаест година преселио се у Сремску Митровицу, где је завршио гимназију, а потом и Медицински факултет у Новом Саду.
Након студија вратио се у свој град и професионални живот посветио Дому здравља Сремска Митровица, где је радио све до пензионисања 2016. године.
Готово четири деценије био је уз своје пацијенте – не само у граду, већ и у Јараку, Великим Радинцима и околним местима. Људи га памте по благости, пожртвованости и спремности да помогне у свако доба дана и ноћи.
Породица истиче да је др Цвеја Аларгић био човек широких интересовања.
У младости је учествовао у оснивању фудбалског игралишта у Великим Радинцима, био играч и тренер локалног клуба, а касније и лекар фудбалског тима. Спорт је за њега био више од игре – био је начин да се окупе људи и створи заједница.
Поред медицине, важан део његове свакодневице биле су животиње. Посебно је волео псе и голубове, које је одгајао с много пажње, бриге и стрпљења.
Отишао је човек који је свој позив живео срцем. Читав живот био је ослонац људима, лекар који није гледао на сат, већ на човека испред себе. Где год је радио – у граду, у селу, дању или ноћу – остављао је траг доброте и утехе.
Волео је своју породицу, супругу Дуду с којом је делио нераскидиву везу, сина Петра и ћерку Јелицу, на које је био неизмерно поносан. У сећању многих остаће као лекар, пријатељ и човек који је умео да саслуша и разуме.
Сахрана др Цвеје Аларгића биће одржана у понедељак, 27. октобра 2025. године у 13 часова, на Новом гробљу у Сремској Митровици, преноси Телеграф.