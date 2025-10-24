overcast clouds
"Свој позив је живео срцем"

(ФОТО) ОДЛАЗАК УГЛЕДНОГ ЛЕКАРА У 75. години умро др Цвеја Аларгић: Готово четири деценије био је уз своје пацијенте

24.10.2025. 22:38
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Мој град СМ
Фото: pixabay.com

Доктор Цвеја Аларгић преминуо је данас у 75. години.

Аларгић, угледни лекар из Сремске Митровице је човек који је свој позив живео до последњег дана, са људскошћу, скромношћу и неисцрпном преданошћу.

Др Цвеја Аларгић рођен је 1951. године у Великим Радинцима, где је провео детињство и младост. Са тринаест година преселио се у Сремску Митровицу, где је завршио гимназију, а потом и Медицински факултет у Новом Саду.

Након студија вратио се у свој град и професионални живот посветио Дому здравља Сремска Митровица, где је радио све до пензионисања 2016. године.

Готово четири деценије био је уз своје пацијенте – не само у граду, већ и у Јараку, Великим Радинцима и околним местима. Људи га памте по благости, пожртвованости и спремности да помогне у свако доба дана и ноћи.

Породица истиче да је др Цвеја Аларгић био човек широких интересовања.

У младости је учествовао у оснивању фудбалског игралишта у Великим Радинцима, био играч и тренер локалног клуба, а касније и лекар фудбалског тима. Спорт је за њега био више од игре – био је начин да се окупе људи и створи заједница.

Поред медицине, важан део његове свакодневице биле су животиње. Посебно је волео псе и голубове, које је одгајао с много пажње, бриге и стрпљења.

 Отишао је човек који је свој позив живео срцем. Читав живот био је ослонац људима, лекар који није гледао на сат, већ на човека испред себе. Где год је радио – у граду, у селу, дању или ноћу – остављао је траг доброте и утехе.

Волео је своју породицу, супругу Дуду с којом је делио нераскидиву везу, сина Петра и ћерку Јелицу, на које је био неизмерно поносан. У сећању многих остаће као лекар, пријатељ и човек који је умео да саслуша и разуме.

Сахрана др Цвеје Аларгића биће одржана у понедељак, 27. октобра 2025. године у 13 часова, на Новом гробљу у Сремској Митровици, преноси Телеграф.

 

Преминуо лекар сремска митровица
Војводина Срем
