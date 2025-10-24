У 63 ГОДИНИ Преминуо Срђан Бошковић, главни и одговорни уредник Првог програма Радио Београда
У Београду је после тешке болести у 63. години преминуо главни и одговорни уредник Првог програма Радио Београда Срђан Бошковић.
Срђан Бошковић је завршио Факултет драмских уметности - смер продукција.
На Радио-телевизију Србије долази 1984. године као новинар-сарадник у Информативном програму Радија 202 и Првог програма Радио Београда и водитељ информативних емисија.
Од 1989. био је водитељ информативних емисија Трећег канала РТС-а, а потом и продуцент спољнополитичке редакције Информативног програма Телевизије Београд.
Од 2001. био је новинар - уредник у привредној редакцији информативног програма Ју инфо канала.
Потом прелази у Привредну комору Србије, где је обављао више значајних функција.
На месту главног и одговорног уредника Првог програма Радио Београда провео је осам година.
Колеге ће га памтити по професионализму, колегијалности, ведром духу, и људској топлини. Време и место сахране биће накнадно објављени.