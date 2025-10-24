overcast clouds
НЕКОЛИКО ЗЕМЉОТРЕСА ПОГОДИЛО СРБИЈУ Љуљало се тло на више места, ево где је био најјачи

24.10.2025. 14:51 14:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Чак три земљотреса продрмало је Србију од јутра.

Најјачи међу њима, јачине 2.4 степена по Рихтеровој скалипогодио је Косовску Митровицу два минута пре 14 сати, наводи се на интернет страници Републичког сеизмолошког завода.

Земљотрес је регистрован при тлу код села Мошнице, недалеко од Лепосавића.

Око 14.30 земљотрес јачине 1.9 Рихтера узбунио је и становнике Бора. Епицентар је био на дубини од 5 километара.

мапа
Фото: google.rs/maps

А све је почело јутрос око 6.33 код Деспотовца који је био јачине 1.6 степени Рихтерове скале. Он је регистроиван на дубини од 2 километра.

Земљотреси ове јачине не могу да причине материјалну штету или повреде, али могу да узрокују узнемирење становништва.

земљотрес земљотрес у Србији косовска митровица
