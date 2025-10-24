КЉУЧНИ САРАДНИК ПАЛИХ “ВРАЧАРАЦА“ Ухапшени кошаркашки судија осумњичен да је КОРИСТИО СКАЈ АПЛИКАЦИЈУ за информисање криминалаца
Познати кошаркашки судија Урош Николић (40) ухапшен је пре два дана у великој акцији полиције, а по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал због сумње да је део организоване криминалне гропе "врачарски клан", која је осумњичена за тешка кривична дела.
Николић је словио за једног од кључних сарадника "врачараца" и имао је Скај апликацију, преноси Република.
- Урош Николић је поседовао Скај апликацију. Био је са многим девојкама, од којих су неке и познате јавности, а које је снимао и фотографисао, па је тај материјал делио по Скај групама са припадницима "врачарског клана"- каже добро обавештени извор.
Како је наведено, приликом претреса дома осумњиченог кошаркашког судије полиција је поред велике количине новца пронашла и златне полуге и скупоцене сатове.
- Судија је имао веома значајну улогу. Није само преносио информације, он је био и главна карика кад је имовина у питању. Вушовић и екипа су му велики дужници и у тој сфери - рекао је упућено извор за Републику.
Урош Николић је приведен у међународној акцији полиције у којој је приведено укупно десет особа, међу којима је и Марко Ђорђевић звани Маркеђани (38), коме су лисице стављене у Дубаију.
(K1info.rs)