“ЕТИЧКО-ПРАВНЕ НОРМЕ У ФОКУСУ“ Отворен Годишњи састанак Удружења неурохирурга Србије
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство др Милан Попов истакао је данас у Новом Саду, на 11. годишњем састанку неурохирурга Србије, да је за развој неурохирургије у Војводини, али и целој Србији, изузетно важно што су по први пут у фокусу једног специјализованог неурохируршког скупа етичко-правне норме.
Др Попов је, отварајући скуп под називом „Етичко-правни аспекти у неурохирургији у 21. веку – Изазови и могућности“, навео и то да је Покрајинска влада препознала значај овакве размене искустава домаћих неурохирурга и њихових многобројних иностраних колега, пошто ће током четири дана трајања конгреса учешће на овом скупу узети преко сто предавача из 28 земаља света.
„Овим је дат огроман допринос унапређењу стручне сарадње и размени знања у области неурохирургије. Тема овог скупа свакако је увек актуелна у свим гранама медицине, па је важно и овако доприносити побољшању правних оквира, како бисмо сви заједно били још ефикаснији у пружању адекватне, правовремене и етички исправне здравствене услуге“, казао је потпредседник Попов на отварању скупа.
Овогодишњи специјализовани неурохируршки конгрес је уједно и мултидисциплинаран, пошто ће уз еминентне неурохирурге из практично свих делова света, учествовати и бројни стручњаци са експертизом у правним и етичким питањима и тако понудити одговоре на актуелна питања која обликују савремену неурохирургију.
Свечаној церемонији отварања конгреса присуствовала је и потпредседница Покрајинске владе Сандра Божић.