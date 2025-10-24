overcast clouds
ЗА "ДЕЦУ ЛЕПТИРЕ" Тројица полицајаца пешачили до Хиландара у хуманитарној акцији (ВИДЕО)

24.10.2025. 22:54 22:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Hilandar
Фото: Screenshot YT RTS Aktuelnosti- Zvanični kanal

Тројица припадника Министарства унутрашњих послова који су кренули пешке на пут до манастира Хиландар на Светој гори како би сакупили новчана средства за лечење и негу "деце лептира" стигли су на Хиландар, објављено је на Инстаграм налогу МУП-а Србије.

''Тројица полицијских службеника - Владимир, Страхиња и Марко - стигли су на Хиландар. Али њихово ходочашће се ту не завршава. Јер сваки корак који су направили није био само пут ка манастиру, већ пут ка срцу сваког детета које води битку са болом'', наводи се у објави на Инстаграм налогу МУП-а Србије.

За децу лептире, чија је кожа танка као ваздух, али душа непобедива, наводи се у објави.

''Они ходају у њихово име. А ми можемо да им се придружимо - не корацима, већ срцем. Пошаљите СМС 1 на 3808 и покажимо да човечност још увек има снагу да стигне до светиње'', додаје се. 

У шетњи до Хиландара учествовали су припадник САЈ-а Марко Маринковић, припадник ПУ Пријепоље Владимир Пенезић и припадник СБПОК Београд Страхиња Бјелић. 

Булозна епидермолиза (Epidermolysis bullosa - EB) је ретко обољење коже због којег оштећења настају чак и при слабом додиру или притиску, а та оштећења су веома слична опекотинама, с тим да се стварају и велике површине под пликовима и ранама. 

Осим коже, захваћена је и слузокожа унутрашњих органа - једњака и дисајних путева, што отежава исхрану и води честим респираторним инфекцијама, а због велике осетљивости, деца која имају ту болест позната су и као "деца лептири". 

Тројица припадника МУП-а на пут су кренули 4. октобра испред Храма Светог Саве у Београду.

 

хиландар полицајци деца лептири
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
