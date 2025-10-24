ПОСЛЕ 13 ГОДИНА У ФРАНЦУСКОЈ Две џиновске панде враћају се у Кину ЕМОТИВАН ДАН У ЗООЛОШКОМ ВРТУ
Џиновске панде Хуан Хуан и Јуан Зи, главне атракције зоолошког врта Бовал у Француској, вратиће се следећег месеца у Кину, чиме се завршава њихов 13-годишњи боравак који је био део програма јачања дипломатских веза између Париза и Пекинга.
Њихова чуварка Делфин Пувро, која о њима брине од њиховог доласка 2012. године, изјавила је да с посебним емоцијама проводи последње дане с пандама пре него што буду послате у карантин уочи путовања.
"То су заиста посебне животиње. Бринућемо о њима сваког дана и побринути се да им ништа не недостаје. И, наравно, искористићемо сваку прилику да проведемо време с њима док су још овде", рекла је Пувро за Ројтерс.
Зоолошки врт Бовал, који се налази око 250 километара јужно од Париза, саопштио је прошлог месеца да ће панде отпутовати крајем новембра због здравствених проблема Хуан Хуан, која има проблема с бубрезима.
Хуан Хуан и Јуан Зи, стари по 17 година, позајмљени су Француској из Кине 2012. године, а њихов долазак тада је означен као симбол побољшања односа две земље.
Током боравка у Француској, пар је добио близанце који ће остати у Бовалу.
"Била сам део процеса размножавања, што је био веома важан тренутак- рођење прве панде у Француској. То је било веома емотивно, јер када се роди, беба панде тежи свега 100 до 140 грама", рекла је Пувро.
Анаис Мори, директорка маркетинга зоолошког врта, навела је да су већ започети разговори с Кином о доласку нових панди.
"У Кини се панда сматра националним благом, па је поверавање другој земљи велики знак поверења. Кинески амбасадори овде долазе током својих првих званичних посета, а сваки француски председник долази у Бовал да види панде. То је снажан симбол француско-кинеских односа", нагласила је Мори.
Програм позајмљивања панди, познат као "панда дипломатија", део је кинеске спољнополитичке традиције која потиче из 1970-их година, када је Пекинг почео да користи ове ретке животиње као симбол добре воље и поверења у односима с другим државама.
Кина и данас задржава власништво над свим пандама које се налазе у иностранству, као и над њиховим потомством, док партнерске земље сносе трошкове одржавања и бриге о животињама.